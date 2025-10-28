Fueron a un bodegón, comieron 3 personas milanesas y ñoquis y subieron una foto del ticket

En la inmensa oferta gastronómica de Buenos Aires, Bodegón Grado 33 aparece como un oasis para los que valoran lo auténtico sin gastar de más. En las afueras de la gran ciudad, en calle Julio Argentino Roca de Hurlingham, se revive la magia de las comidas clásicas en un salón que huele a tradición y calidez. La decoración austera pero afectuosa convierte cada mesa en un escenario para recuerdos imborrables.

bodegon grado 33 2 Las milanesas son una especialidad en este bodegón.

Los precios de este bodegón

Frente a los precios inflados de la ciudad, este bodegón en las afueras demuestra que calidad y tradición pueden coexistir con tarifas sensatas. Hace pocos días, uno de los clientes fue a comer con otras 2 personas y pidió abundante comida, con guarniciones y bebida. Luego pagó y subió una foto del ticket para tener una referencia.