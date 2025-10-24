El económico plato de mondongo que es una delicia en este bodegón

Una oferta destacada del lugar son los platos del día, que tienen precios más que económicos. Es el caso del mondongo a la española, que se consigue por $7.900. Gastando apenas unos pesos más se puede obtener una costilla de cerdo al romero con puré por $9.900 y sorrentinos de jamón y queso por $8.500.

bodegon delu 2 La milanesa con papas fritas, un clásico de este bodegón. Foto: Google

La diversidad del bodegón Delu abarca otros platos del día compuestos de carne como muslo relleno con salsa roquefort y puré de papas por $10.500 y bife de costilla a la mostaza con papas fritas por $12.900. Sus ofertas lo convierten en el sitio perfecto para personas que anhelan una experiencia culinaria satisfactoria sin exceder el presupuesto.

El bodegón Delu se consolida como un referente imprescindible en Buenos Aires, al unir genuina tradición, sabores clásicos y costos equilibrados para generar vivencias excepcionales. Quienes buscan sumergirse en la comida argentina en un ambiente cálido y económico, descubrirán aquí un destino esencial.