El económico plato de mondongo que es una delicia en este bodegón

Suele ser uno de los platos en la carta del día, que tiene otras opciones a buen precio

Virginia López
El mondongo es una especialidad en este bodegón.

Un local tradicional con un entorno típico emerge como la opción ideal para una comida tranquila. Su atractivo radica en las tarifas del día con un gran precio, que facilitan a los comensales de este bodegón con una propuesta gastronómica integral dedicada a la cocina argentina, pero sin generar cargas en el bolsillo. Más que solo servir comidas apetitosas, este sitio exalta un ícono de la mesa argentina: el mondongo.

Con énfasis en distintos platos típicos, la carta de este bodegón integra la herencia gastronómica nacional. En una ciudad como Buenos Aires, donde los costos de los comercios suelen ser elevados, este establecimiento brilla al proponer alternativas que fusionan raíces culturales y placer gustativo, cuidando el impacto financiero.

bodegon delu
El bodegón está ubicado en el barrio San Cristóbal.

El bodegón para comer mondongo barato

Dentro del vibrante universo culinario de Buenos Aires, este bodegón se erige como un oasis para los que persiguen sabores auténticos y excelencia a precios accesibles. Colocado en calle Independencia 2902, en pleno barrio de San Cristóbal, revive el espíritu de la comida porteña mediante un espacio que recuerda los comedores de siempre.

Una oferta destacada del lugar son los platos del día, que tienen precios más que económicos. Es el caso del mondongo a la española, que se consigue por $7.900. Gastando apenas unos pesos más se puede obtener una costilla de cerdo al romero con puré por $9.900 y sorrentinos de jamón y queso por $8.500.

bodegon delu 2
La milanesa con papas fritas, un clásico de este bodegón.

La diversidad del bodegón Delu abarca otros platos del día compuestos de carne como muslo relleno con salsa roquefort y puré de papas por $10.500 y bife de costilla a la mostaza con papas fritas por $12.900. Sus ofertas lo convierten en el sitio perfecto para personas que anhelan una experiencia culinaria satisfactoria sin exceder el presupuesto.

El bodegón Delu se consolida como un referente imprescindible en Buenos Aires, al unir genuina tradición, sabores clásicos y costos equilibrados para generar vivencias excepcionales. Quienes buscan sumergirse en la comida argentina en un ambiente cálido y económico, descubrirán aquí un destino esencial.

