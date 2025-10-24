La gran decisión que tomó Independiente Rivadavia con Sebastián Villa

Independiente Rivadavia tomó la decisión de comprar el 100 por ciento de los derechos económicos del delantero Sebastián Villa. El colombiano es el capitán de la Lepra y vive un gran momento en el equipo dirigido por Alfredo Jesús Berti.
Villa, que fue absuelto por la Justicia este martes en una causa por abuso sexual que se inició en el 2021, nuevamente es noticia, ya que la dirigencia de Independiente Rivadavia decidió comprar la ficha del nacido en la ciudad de Bello, Colombia.
Tras jugar en el fútbol búlgaro, donde actuó en el Beroe Stara Zagora, el surgido de Deportes Tolima regresó a Argentina para sumarte a la Lepra. A 16 meses de su llegada al club azul, el presidente de Independiente Rivadavia, Daniel Vila hizo un esfuerzo económico para adquirir la totalidad de la ficha de Villa.
La institución del Parque tenía el 80% del pase del extremo de 29 años y adquirió el 20 por ciento restante para ser el único dueño del futbolista, que tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2027 y es muy importante para el plantel que comanda tácticamente Alfredo Berti.
Villa, que llegó Independiente Rivadavia, en junio de 2024, jugó 55 partidos en el club. Otros números del delantero:
La Lepra se medirá este viernes desde las 22.10 con River, en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, por la semifinal de la Copa Argentina. Si el Azul gana se meterá por primera vez en la final del certamen y jugaría con Argentinos Juniors, que viene de eliminar a Belgrano de Córdoba.
En el Torneo Clausura la Lepra debe visitar a Aldosivi, por la fecha 14, que tendrá lugar dentro de una semana en día y hora a definir.