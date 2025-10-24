La gran decisión que tomó Independiente Rivadavia con Sebastián Villa

La institución del Parque tenía el 80% del pase del extremo de 29 años y adquirió el 20 por ciento restante para ser el único dueño del futbolista, que tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2027 y es muy importante para el plantel que comanda tácticamente Alfredo Berti.

tuit-sebastian-villa

Los números de Sebastián Villa en Independiente Rivadavia

Villa, que llegó Independiente Rivadavia, en junio de 2024, jugó 55 partidos en el club. Otros números del delantero:

Anotó 10 goles

Dio 14 asistencias

Disputó 4.909 minutos

Lo que viene para Independiente Rivadavia:

La Lepra se medirá este viernes desde las 22.10 con River, en el estadio Mario Alberto Kempes, de Córdoba, por la semifinal de la Copa Argentina. Si el Azul gana se meterá por primera vez en la final del certamen y jugaría con Argentinos Juniors, que viene de eliminar a Belgrano de Córdoba.

En el Torneo Clausura la Lepra debe visitar a Aldosivi, por la fecha 14, que tendrá lugar dentro de una semana en día y hora a definir.