Borja dejó atrás el mal momento que vive y aportó una noticia que hizo ruido en el Mundo River

River recibió una gran noticia de Miguel Borja

Maximiliano Grillo, periodista de TNT Sports, dijo que Miguel Ángel Borja obtuvo la ciudadanía argentina y por ello la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) aprobó que libere un cupo de extranjeros en River. Así l delantero riverplatense ya no ocupa el limitado lugar para jugadores del exterior.

Se sabe que el DT de River, Marcelo Gallardo no tiene a Borja entre sus principales opciones en la ofensiva, algo que complicó su futuro en el conjunto de Núñez.

borja 2.jpg Borja le dio una buena noticia a River.

Además el elenco que orienta Gallardo no ha vivido buenos momentos en los últimos tiempos y viene de vencer a Talleres por 2 a 0, en Córdoba, por la fecha 14 del Torneo Clausura. Por ello no se sabe además cuál será el futuro del DT y del plantel, ya que además en noviembre de este año la entidad de Núñez tendrá nuevo presidente.

La probable formación de River vs. Independiente Rivadavia

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo, Santiago Lencina; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas, Sebastián Driussi o Facundo Colidio. DT: Marcelo Gallardo.