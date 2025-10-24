Netflix estrena un romance irresistible: la película de placer culposo que no podrás dejar de ver

cartas a julieta La película Cartas a Julieta acaba de estrenar en Netflix y tiene una historia romántica irresistible.

Netflix: de qué trata la película Cartas a Julieta

La sinopsis oficial de Netflix sobre Cartas a Julieta reza: “En Verona, una aspirante a escritora descubre una antigua carta de amor y se embarca en la búsqueda de un amor perdido… y de su propio romance”.

Sophie Hall (Amanda Seyfried) es una aspirante a escritora de una revista, quien, junto con su novio Víctor (Gael García Bernal), vuela desde Nueva York a Italia para vivir algo del romance que mucha falta le hace a la relación.

cartas a julieta (1) Cartas a Julieta está protagonizada por Amanda Seyfried.

Mientras Víctor está fuera, ocupándose de unos asuntos de trabajo, Sofía se encuentra en el famoso patio de Verona, donde mujeres de todas partes del mundo le dejan a Julieta cartas de amores perdidos y no correspondidos.

Ella descubre una carta escrita 50 años antes a Julieta por Claire Smith (Vanessa Redgrave) buscando a un joven italiano que la cautivó siendo adolescente. Para sorpresa de Sophie, su carta inspira a Claire, ahora abuela, para viajar a Verona en busca de su amor perdido (Franco Nero).

Netflix: tráiler de la película Cartas a Julieta

Embed - Cartas a Julieta - trailer latino subtitulado

Reparto de Cartas a Julieta, película de Netflix

Amanda Seyfried (Sophie)

Christopher Egan (Charlie)

Gael García Bernal (Victor)

Vanessa Redgrave (Claire)

Franco Nero (Lorenzo)

Luisa Ranieri (Isabella)

Marina Massironi (Francesca)

Milena Vukotic (Maria)

Marcia DeBonis (Lorraine)

Luisa De Santis (Angelina)

Lidia Biondi (Donatella)

Giordano Formenti (Viticoltore)

Dónde ver la película Cartas a Julieta, según la zona geográfica