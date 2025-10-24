La plataforma de series y películas de Netflix es la más popular del mundo, lo que no es por casualidad. Su catálogo se renueva constantemente, sumando mega producciones que no pueden pasar desapercibidas por parte de los suscriptores. Este 23 de octubre, el gigante de la N roja sumó un drama romántico protagonizado por Amanda Seyfried.
Netflix estrena un romance irresistible: la película de placer culposo que no podrás dejar de ver
Amanda Seyfried es la protagonista de este drama romántico culposo que acaba de estrenar en Netflix para revolucionar el catálogo de series y películas
Estamos hablando de Cartas a Julieta (Letters to Juliet, por su idioma original), una película de 2010 dirigida por Gary Winick que desarrolla una historia de comedia romántica en 1 hora y 40 minutos. Para la crítica, esta oferta de Netflix “un placer culpable con más peso en el placer que en lo culpable”.
“Gary Winick se esmera por pintar su historia de color rosa. Si bien puede que el objetivo sea poco ambicioso para algunos, uno de los méritos de la película es que lo sostiene a rajatabla, demostrando una coherencia y honestidad con el material con el que cuenta que no muchos films consiguen”, consideró Natalia Trzenko de Diario La Nación.
Netflix: de qué trata la película Cartas a Julieta
La sinopsis oficial de Netflix sobre Cartas a Julieta reza: “En Verona, una aspirante a escritora descubre una antigua carta de amor y se embarca en la búsqueda de un amor perdido… y de su propio romance”.
Sophie Hall (Amanda Seyfried) es una aspirante a escritora de una revista, quien, junto con su novio Víctor (Gael García Bernal), vuela desde Nueva York a Italia para vivir algo del romance que mucha falta le hace a la relación.
Mientras Víctor está fuera, ocupándose de unos asuntos de trabajo, Sofía se encuentra en el famoso patio de Verona, donde mujeres de todas partes del mundo le dejan a Julieta cartas de amores perdidos y no correspondidos.
Ella descubre una carta escrita 50 años antes a Julieta por Claire Smith (Vanessa Redgrave) buscando a un joven italiano que la cautivó siendo adolescente. Para sorpresa de Sophie, su carta inspira a Claire, ahora abuela, para viajar a Verona en busca de su amor perdido (Franco Nero).
Netflix: tráiler de la película Cartas a Julieta
Reparto de Cartas a Julieta, película de Netflix
- Amanda Seyfried (Sophie)
- Christopher Egan (Charlie)
- Gael García Bernal (Victor)
- Vanessa Redgrave (Claire)
- Franco Nero (Lorenzo)
- Luisa Ranieri (Isabella)
- Marina Massironi (Francesca)
- Milena Vukotic (Maria)
- Marcia DeBonis (Lorraine)
- Luisa De Santis (Angelina)
- Lidia Biondi (Donatella)
- Giordano Formenti (Viticoltore)
Dónde ver la película Cartas a Julieta, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la película Cartas a Julieta se puede ver en Netflix y Movistar TV.
- Estados Unidos: la película Cartas a Julieta se puede alquilar en Amazon y Apple TV.
- España: la película Cartas a Julieta se puede alquilar en Amazon.