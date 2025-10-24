Está en Netflix, tiene 16 capítulos y está basado en un Best Seller

La serie se compone de un total de 16 capítulos, divididos a lo largo de 2 temporadas, y su historia se convirtió en un ícono del género dentro del catálogo de series y películas. Algo que sorprendió a los suscriptores, es que a pesar de la gran recepción de esta producción, Netflix tomó la decisión de no renovar este relato una vez más.

La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en el 2019, y desde entonces, es una de las mejores ofertas basadas en obras literarias de toda la plataforma.

Embed - Alguien está mintiendo | Tráiler en Español (Serie de Netflix)

Netflix: de qué trata la serie Alguien está mintiendo

De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de 16 capítulos basada en un Best Seller, Alguien está mintiendo centra su historia en: “Un castigo escolar reúne a cinco estudiantes muy distintos. Pero un homicidio —y los secretos— los mantendrán unidos hasta que se resuelva el misterio”.

La serie logró traer a Netflix un relato atractivo, intenso y con un final completamente original.

alquien está mintiendo 2 La crítica especializada dejó grandes reseñas de esta serie de Netflix.

Reparto de Alguien está mintiendo, serie de Netflix

Annalisa Cochrane como Addy Prentiss

Chibuikem Uche como Cooper Clay

Marianly Tejada como Bronwyn Rojas

Cooper van Grootel como Nate Macauley

Barrett Carnahan como Jake Riordan

Jessica McLeod como Janae Matthews, la mejor amiga de Simon

Mark McKenna como Simon Kelleher

Melissa Collazo como Maeve Rojas

Sara Thompson como Vanessa Clark

Alimi Ballard como Kevin Clay

Dónde ver la serie Alguien está mintiendo, según la zona geográfica