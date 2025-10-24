El catálogo de series y películas de Netflix trae ofertas para todos los gustos. Una serie aparece como una de las historias basadas en novelas más atrapantes de toda la plataforma, y es que con un relato juvenil y dramático, arrasa en visita con tan solo 16 capítulos en total: Alguien está mintiendo.
Está en Netflix, tiene 16 capítulos y está basado en un Best Seller
La serie se ha convertido en uno de los mejores dramas de Netflix, y sus tintes policiales la vuelven una historia única
Las series y películas de producción estadounidenses son las historias más exitosas y reproducir de todo el catálogo de Netflix, y es que sus relatos son consideradas top, inclusive antes de su estreno. Esta serie se posicionó dentro de las 10 ofertas más elegidas a nivel mundial, al momento de su estreno, y luego de años, continúa sumando reproducciones a niveles impensados.
Estamos hablando de una serie que se encuentra basada en la exitosa novela juvenil Young Adult, la cual es considerada como un Best Seller, algo que indudablemente llamó la atención de los suscriptores amantes de las ofertas de obras literarias en Netflix. Si bien se inspira en esta novela, la producción tomó la decisión de cambiar el final de historia drásticamente, dando un giro que lo cambia todo completamente.
La serie se compone de un total de 16 capítulos, divididos a lo largo de 2 temporadas, y su historia se convirtió en un ícono del género dentro del catálogo de series y películas. Algo que sorprendió a los suscriptores, es que a pesar de la gran recepción de esta producción, Netflix tomó la decisión de no renovar este relato una vez más.
La serie fue incorporada al catálogo de series y películas de Netflix en el 2019, y desde entonces, es una de las mejores ofertas basadas en obras literarias de toda la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Alguien está mintiendo
De acuerdo a lo que detalla la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie de 16 capítulos basada en un Best Seller, Alguien está mintiendo centra su historia en: “Un castigo escolar reúne a cinco estudiantes muy distintos. Pero un homicidio —y los secretos— los mantendrán unidos hasta que se resuelva el misterio”.
La serie logró traer a Netflix un relato atractivo, intenso y con un final completamente original.
Reparto de Alguien está mintiendo, serie de Netflix
- Annalisa Cochrane como Addy Prentiss
- Chibuikem Uche como Cooper Clay
- Marianly Tejada como Bronwyn Rojas
- Cooper van Grootel como Nate Macauley
- Barrett Carnahan como Jake Riordan
- Jessica McLeod como Janae Matthews, la mejor amiga de Simon
- Mark McKenna como Simon Kelleher
- Melissa Collazo como Maeve Rojas
- Sara Thompson como Vanessa Clark
- Alimi Ballard como Kevin Clay
Dónde ver la serie Alguien está mintiendo, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Alguien está mintiendo se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: One of Us Is Lying se puede ver en Peacock.
- España: Alguien está mintiendo se puede ver en Netflix.