Netflix confirmó la segunda temporada de la serie española más exitosa del año

Netflix anunció la segunda temporada de la exitosísima serie española más vista y aclamada del año. Luis Zahera volverá a la carga con sus entrañables animales
La comedia rural gallega protagonizada por Luis Zahera y Lucía Caraballo regresa con más ternura, locura y humor salvaje. Netflix ha anunciado oficialmente la temporada 2 de Animal, la serie gallega que conquistó al público con su mezcla única de humor rural, ternura y enredos imposibles.
Animal regresa a Netflix con una segunda temporada. Con una crítica fresca y un enfoque cómico, la serie española ha conquistado rápidamente a audiencias en España y Latinoamérica, sobre todo Argentina.
Los nueve episodios de aproximadamente treinta minutos cada uno alcanzaron los primeros puestos del ranking de visualizaciones en Argentina, México, Chile y España.
Netflix anunció la renovación de la comedia creada por Víctor García León y, de inmediato, comenzó el casting del elenco de animales para los próximos episodios: reunió a decenas de ovejas que fueron evaluadas rigurosamente por los protagonistas del programa.
La segunda temporada de Animal será escrita por Teresa Bellón y César F. Calvillo y producida por Alea Media, el mismo estudio detrás de éxitos como Entrevías, Patria y Vivir sin permiso. Sin embargo, lo que guardan bajo siete llaves es la fecha de estreno de la segunda temporada de Animal.
Luis Zahera interpreta a Antón, un veterinario que intenta sobrevivir entre los desafíos del campo, las nuevas reglas del mercado y los conflictos personales que surgen al enfrentarse a un entorno cambiante.
Su personaje conecta con el espectador porque combina la dureza del hombre rural con una sensibilidad que lo vuelve entrañable.
Netflix: de qué trata la serie Animal
Animal es la historia de Antón (Luis Zahera) y su sobrina Uxía. Él, veterinario rural, acostumbrado a lidiar con la ausencia de tacto del agricultor gallego medio. Ella, gerente de una exclusiva boutique de mascotas en Santiago de Compostela.
Netflix: reparto de la serie Animal
- Luis Zahera
- Lucía Caraballo
- Carmen Ruiz
- Antonio Durán Morros
- Lucía Veiga
- Raquel Nogueira
- Nuno Gallego
- Adrián Viador
Tráiler de la serie Animal segunda temporada
Dónde ver la serie Animal, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Animal se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Animal se puede ver en Netflix.
- España: la serie Animal se puede ver en Netflix.