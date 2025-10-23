Netflix confirmó la segunda temporada de la serie española más exitosa del año

Los nueve episodios de aproximadamente treinta minutos cada uno alcanzaron los primeros puestos del ranking de visualizaciones en Argentina, México, Chile y España.

Netflix anunció la renovación de la comedia creada por Víctor García León y, de inmediato, comenzó el casting del elenco de animales para los próximos episodios: reunió a decenas de ovejas que fueron evaluadas rigurosamente por los protagonistas del programa.

La segunda temporada de Animal será escrita por Teresa Bellón y César F. Calvillo y producida por Alea Media, el mismo estudio detrás de éxitos como Entrevías, Patria y Vivir sin permiso. Sin embargo, lo que guardan bajo siete llaves es la fecha de estreno de la segunda temporada de Animal.

Luis Zahera interpreta a Antón, un veterinario que intenta sobrevivir entre los desafíos del campo, las nuevas reglas del mercado y los conflictos personales que surgen al enfrentarse a un entorno cambiante.

Su personaje conecta con el espectador porque combina la dureza del hombre rural con una sensibilidad que lo vuelve entrañable.

Netflix: de qué trata la serie Animal

Animal es la historia de Antón (Luis Zahera) y su sobrina Uxía. Él, veterinario rural, acostumbrado a lidiar con la ausencia de tacto del agricultor gallego medio. Ella, gerente de una exclusiva boutique de mascotas en Santiago de Compostela.

Netflix: reparto de la serie Animal

Luis Zahera

Lucía Caraballo

Carmen Ruiz

Antonio Durán Morros

Lucía Veiga

Raquel Nogueira

Nuno Gallego

Adrián Viador

Tráiler de la serie Animal segunda temporada

Dónde ver la serie Animal, según la zona geográfica