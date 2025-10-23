Netflix tiene la serie turca más exitosa se la historia

La serie sigue a Atiye, una joven artista que lleva una vida sencilla, pero que le hace feliz, y que reside en Estambul. Cuando se descubre el templo más antiguo del mundo en su ciudad, todo cambia y pone su vida patas arriba.

Erhan es un arqueólogo al cual designan en la excavación y descubre una relación mística entre Atiye y el templo. Ella decide seguir la mística llamada y descubrir su pasado en el templo, cuestionando toda su vida y teniendo problemas para distinguir lo verdadero de lo espiritual.

Netflix: de qué trata la serie The Gift

La serie turca The Gift tiene 2 temporadas con 16 episodios. Atiye, es una joven pintora que lleva una vida feliz en Estambul. Una vida que está a punto de cambiar por un descubrimiento realizado en el templo más antiguo de la Tierra, Gobeklitepe.

gift1 Serie éxito. Es la serie turca de Netflix The Gift con Beren Saat.

Un arqueólogo llamado Erhan descubre un símbolo en las ruinas, un símbolo que conecta a Atiye con Gobeklitepe de una manera misteriosa. Atiye emprenderá una búsqueda para descubrir los secretos de su pasado, secretos escondidos dentro de esas antiguas ruinas.

Netflix: reparto de la serie The Gift

Beren Saat

Mehmet Gunsür

Metin Akdulger

Tráiler de la serie The Gift

Embed - The Gift | Tráiler | Netflix

Dónde ver la serie The Gift, según la zona geográfica