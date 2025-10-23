Netflix tiene un amplio catálogo de series y películas, con contenidos de alta calidad, como por ejemplo la serie turca más exitosa de la historia, se trata de The Gift.
Netflix tiene la serie turca más exitosa se la historia
Netflix nos tiene acostumbrados a mirar sus exitosas series y películas turcas; sin embargo, en este caso rompe el molde con la producción más vista de la historia
La serie turca The Gift, es una exitosa ficción de Netflix de misterio y drama, cuyo título original es Atiye, (la protagonista), basada en la novela Dunyann Uyan de la escritora turca Engul Boyba.
Una pintora de Estambul se embarca en un viaje personal mientras descubre secretos universales sobre un sitio arqueológico de Anatolia y su vínculo con su pasado.
La serie sigue a Atiye, una joven artista que lleva una vida sencilla, pero que le hace feliz, y que reside en Estambul. Cuando se descubre el templo más antiguo del mundo en su ciudad, todo cambia y pone su vida patas arriba.
Erhan es un arqueólogo al cual designan en la excavación y descubre una relación mística entre Atiye y el templo. Ella decide seguir la mística llamada y descubrir su pasado en el templo, cuestionando toda su vida y teniendo problemas para distinguir lo verdadero de lo espiritual.
Netflix: de qué trata la serie The Gift
La serie turca The Gift tiene 2 temporadas con 16 episodios. Atiye, es una joven pintora que lleva una vida feliz en Estambul. Una vida que está a punto de cambiar por un descubrimiento realizado en el templo más antiguo de la Tierra, Gobeklitepe.
Un arqueólogo llamado Erhan descubre un símbolo en las ruinas, un símbolo que conecta a Atiye con Gobeklitepe de una manera misteriosa. Atiye emprenderá una búsqueda para descubrir los secretos de su pasado, secretos escondidos dentro de esas antiguas ruinas.
Netflix: reparto de la serie The Gift
- Beren Saat
- Mehmet Gunsür
- Metin Akdulger
Tráiler de la serie The Gift
Dónde ver la serie The Gift, según la zona geográfica
- Latinoamérica: la serie The Gift se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie The Gift se puede ver en Netflix.
- España: la serie The Gift se puede ver en Netflix.