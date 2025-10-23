El catálogo de series y películas de Netflix aporta historias para todos los gustos. Una serie viene escalando entre las principales ofertas dramáticas de la plataforma, y es que en solo 12 capítulos, ha llevado a los suscriptores a un relato completamente diferente: Todos quieren salvarse.
Tiene 12 capítulos y aparece como el drama del momento en Netflix
Esta serie es una historia italiana que no da tregua en Netflix, y es que aparece como una de las principales recomendaciones dramáticas
Las series y películas de producción italiana vienen en franco crecimiento dentro de Netflix, nutriendo al catálogo especialmente con historias dramáticas, género en el que están especializados. Esta serie sumó un relato a las historias del género, inspirada en una reconocida novela y con una base autobiográfica, relatada de una forma atrapante desde el primer momento.
Hace ya 3 años, que esta serie viene destacándose dentro del catálogo de series y películas, sumando a la plataforma a través de un relato dramático, temáticas vinculadas a la salud mental. La crítica especializada dejó grandes reseñas sobre la oferta de Netflix, y esto se sumó a las excelentes valoraciones de los suscriptores, que la llevaron a ser considerada como una de las grandes recomendaciones de la plataforma.
La serie ha conseguido números muy altos, logrando escalar consistentemente en los rankings de las series más vistas de Netflix en Italia y en varios puntos del mundo, llegando al tan ansiado Top 10. La historia dramática e italiana, basada en una novela, se compone por un total de 12 capítulos divididos en dos temporadas, y es considerada como una de las historias emotivas que no puedes perderte.
Netflix decidió incorporar a esta serie a su catálogo de series y películas en el 2022, y desde entonces es una de las grandes producciones italianas presentes en la plataforma.
Netflix: de qué trata la serie Todos quieren salvarse
De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie italiana de 12 capítulos, Todos quieren salvarse centra su historia en: "Tras despertar en un hospital psiquiátrico al que llegó contra su voluntad, Daniele tiene que volver a aprender a vivir —y a amar— con la ayuda de los demás pacientes".
Esta serie es dramática y emotiva, siendo para Netflix una de las mejores ofertas del género.
Reparto de Todos quieren salvarse, serie de Netflix
- Federico Cesari como Daniele
- Alessandro Pacioni como Alessandro
- Fotinì Peluso como Nina
- Ricky Memphis como Pino
- Bianca Nappi como Rossana
- Flaure BB Kabore como Alessia
- Filippo Nigro como Dr. Mancino
- Rafaella Lebboroni como Dr. Cimaroli
Dónde ver la serie Todos quieren salvarse, según la zona geográfica
- Latinoamérica: Todos quieren salvarse se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: Everything Calls for Salvation se puede ver en Netflix.
- España: Todos quieren salvarse se puede ver en Netflix.