Tiene 12 capítulos y aparece como el drama del momento en Netflix

La serie ha conseguido números muy altos, logrando escalar consistentemente en los rankings de las series más vistas de Netflix en Italia y en varios puntos del mundo, llegando al tan ansiado Top 10. La historia dramática e italiana, basada en una novela, se compone por un total de 12 capítulos divididos en dos temporadas, y es considerada como una de las historias emotivas que no puedes perderte.

Netflix decidió incorporar a esta serie a su catálogo de series y películas en el 2022, y desde entonces es una de las grandes producciones italianas presentes en la plataforma.

Netflix: de qué trata la serie Todos quieren salvarse

De acuerdo a lo que señala la sinopsis oficial de Netflix sobre esta serie italiana de 12 capítulos, Todos quieren salvarse centra su historia en: "Tras despertar en un hospital psiquiátrico al que llegó contra su voluntad, Daniele tiene que volver a aprender a vivir —y a amar— con la ayuda de los demás pacientes".

Esta serie es dramática y emotiva, siendo para Netflix una de las mejores ofertas del género.

todos quieren salvarse 2 Esta serie es una oferta dramática, emotiva e imperdible.

Reparto de Todos quieren salvarse, serie de Netflix

Federico Cesari como Daniele

Alessandro Pacioni como Alessandro

Fotinì Peluso como Nina

Ricky Memphis como Pino

Bianca Nappi como Rossana

Flaure BB Kabore como Alessia

Filippo Nigro como Dr. Mancino

Rafaella Lebboroni como Dr. Cimaroli

Dónde ver la serie Todos quieren salvarse, según la zona geográfica