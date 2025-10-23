El catálogo de series y películas de Netflix sigue sorprendiendo con producciones originales que destacan por su calidad y elenco. Entre ellas, hay un drama con tintes surrealistas protagonizado por Emma Stone y Jonah Hill, dos figuras del cine que brillan en una historia tan extraña como fascinante.
Netflix sorprende con una serie que mezcla drama, comedia y deseo en una trama insólita
Emma Stone y Jonah Hll son los protagonistas de este drama que arrasa entre las series y películas de Netflix
Se trata de Maniac, la miniserie de Netflix creada por Patrick Somerville que mezcla drama, comedia y ciencia ficción en un universo visualmente hipnótico y emocionalmente complejo. Estrenada en 2018, la producción fue aclamada por la crítica y obtuvo nominaciones en prestigiosos premios como los Satellite Awards, el Sindicato de Actores (SAG Awards) y el Sindicato de Productores (PGA Awards).
Con 10 episodios, Maniac explora la mente humana a través de una trama tan intensa como impredecible. Según IndieWire, “Emma Stone está tan brillante como los mundos que la rodean. Aunque no todos los cambios de tono encajan, la ambición y el magnífico reparto dejan una huella imborrable”.
Por su parte, Radio Times destacó que “los giros de la serie son casi perfectos” y que “el mayor problema de Maniac es uno poco común en Netflix: deja con ganas de más”.
Netflix: de qué trata la serie Maniac
La sinópsis oficial sobre la serie Maniac versa: “Dos extraños enmarañados hacen click (y crac) durante un ensayo clínico supervisado por un doctor que aún no resolvió la relación con su madre y una computadora intensa”.
Maniac relata las aventuras fantásticas de un paciente, Owen Milgrim (Jonah Hill), que escapa de su vida recreando un mundo de fantasía dentro de su mente.
Annie Landsberg (Emma Stone) y Owen Milgrim son dos desconocidos que participan en las fases finales de un misterioso ensayo farmacéutico en el que las cosas no salen según lo previsto.
Netflix: tráiler de la serie Maniac
Reparto de Maniac, serie de Netflix
- Emma Stone como Annie Landsberg
- Jonah Hill como Owen Milgrim
- Justin Theroux como el Dr. James K. Mantleray
- Sonoya Mizuno como la Dra. Azumi Fujita
- Gabriel Byrne como Porter Milgrim
- Sally Field como la Dra. Greta Mantleray
- Kathleen Choe como 3
- Danny Hoch como 5
- Allyce Beasley como 11
- Stephen Hill como 7
Dónde ver la serie Maniac, según mi zona geográfica
- Latinoamérica: la serie Maniac se puede ver en Netflix.
- Estados Unidos: la serie Maniac se puede ver en Netflix.
- España: la serie Maniac se puede ver en Netflix.