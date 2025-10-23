Netflix sorprende con una serie que mezcla drama, comedia y deseo en una trama insólita

maniac 1.jpg Maniac es una serie protagonizada por Emma Stone que está disponible en Netflix.

Por su parte, Radio Times destacó que “los giros de la serie son casi perfectos” y que “el mayor problema de Maniac es uno poco común en Netflix: deja con ganas de más”.

Netflix: de qué trata la serie Maniac

La sinópsis oficial sobre la serie Maniac versa: “Dos extraños enmarañados hacen click (y crac) durante un ensayo clínico supervisado por un doctor que aún no resolvió la relación con su madre y una computadora intensa”.

maniac 1.webp

Maniac relata las aventuras fantásticas de un paciente, Owen Milgrim (Jonah Hill), que escapa de su vida recreando un mundo de fantasía dentro de su mente.

Annie Landsberg (Emma Stone) y Owen Milgrim son dos desconocidos que participan en las fases finales de un misterioso ensayo farmacéutico en el que las cosas no salen según lo previsto.

Netflix: tráiler de la serie Maniac

Embed - MANIAC | Tráiler | Netflix

Reparto de Maniac, serie de Netflix

Emma Stone como Annie Landsberg

Jonah Hill como Owen Milgrim

Justin Theroux como el Dr. James K. Mantleray

Sonoya Mizuno como la Dra. Azumi Fujita

Gabriel Byrne como Porter Milgrim

Sally Field como la Dra. Greta Mantleray

Kathleen Choe como 3

Danny Hoch como 5

Allyce Beasley como 11

Stephen Hill como 7

Dónde ver la serie Maniac, según mi zona geográfica