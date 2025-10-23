El pez más rápido del planeta Tierra: con una velocidad de 231,7 km/h es imposible de atrapar

Los científicos marcaron y rastrearon a un ejemplar cerca de Port Mouton, en Nueva Escocia, y los resultados dejaron a todos boquiabiertos: el pez logró una aceleración de 3,27 g, lo que, si se mantuviera solo por dos segundos, lo haría alcanzar 144 mph (231,7 km/h). Aunque no es velocidad sostenida, esta medición demuestra la potencia brutal y la capacidad de ráfagas rápidas que tiene este gigante del océano.

Como es este pez único en el planeta Tierra

El atún rojo es una de las especies más impresionantes y poderosas del planeta Tierra, y su estructura corporal explica en gran parte estos resultados:

Cuerpo aerodinámico: su forma fusiforme minimiza la resistencia del agua, permitiéndole desplazarse con una eficiencia excepcional.

Músculos especializados: posee una alta proporción de fibras musculares rojas, que le brindan fuerza y resistencia.

Regulación térmica interna: puede mantener su temperatura corporal por encima de la del agua, lo que optimiza su rendimiento muscular en aguas frías.

Aletas rígidas y retráctiles: contribuyen a mejorar su hidrodinámica durante las ráfagas de velocidad .

. Corazón y sistema circulatorio potentes: permiten una oxigenación constante, clave para soportar movimientos explosivos.

Aunque el estudio de 2015 resalta la impresionante aceleración del atún rojo, los científicos advierten que se trata de breves ráfagas y no de una velocidad mantenida en el tiempo. Aun así, este descubrimiento coloca a esta especie entre los depredadores más formidables del océano, un verdadero atleta del planeta Tierra cuya potencia sigue asombrando a la ciencia moderna.