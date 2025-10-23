Cuál es el mejor ejercicio de yoga para estirar la columna y aliviar el dolor de espalda

Esta es la asana de yoga que combate el dolor de espalda y mejora la postura

Sabemos que en el mundo del yoga podemos encontrar diferentes asanas, pero pocas son tan completas como la Vyaghrasana, conocida popularmente como postura del tigre, ya que recuerda la manera en la que estos animales estiran su cuerpo al despertar.

yoga Esta asana de yoga ofrece distintos beneficios.

La postura del tigre, de acuerdo a lo que explican expertos en la materia, tiene como objetivo principal aflojar y movilizar las articulaciones de la columna vertebral, los hombros, la cadera y las piernas. Además, este ejercicio alivia la compresión de los filamentos nerviosos que salen desde la columna, reduciendo notablemente el dolor de espalda.