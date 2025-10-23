Cuál es el mejor ejercicio de yoga para estirar la columna y aliviar el dolor de espalda

El yoga es una actividad con un amplio abanico de posturas, las cuales ofrecen distintos beneficios para la salud. En este caso, te hablaré de un ejercicio que nos permitirá estirar la columna y aliviar el dolor de espalda. Esta asana, según cuentan especialistas, es apta para personas de todas las edades, por lo que no tendrás excusa alguna de practicarla.
Esta es la asana de yoga que combate el dolor de espalda y mejora la postura
Sabemos que en el mundo del yoga podemos encontrar diferentes asanas, pero pocas son tan completas como la Vyaghrasana, conocida popularmente como postura del tigre, ya que recuerda la manera en la que estos animales estiran su cuerpo al despertar.
La postura del tigre, de acuerdo a lo que explican expertos en la materia, tiene como objetivo principal aflojar y movilizar las articulaciones de la columna vertebral, los hombros, la cadera y las piernas. Además, este ejercicio alivia la compresión de los filamentos nerviosos que salen desde la columna, reduciendo notablemente el dolor de espalda.
Como si fuera poco, la Vyaghrasana favorece la irrigación hacia los órganos de la cabeza, al mismo tiempo que comprime los vasos sanguíneos de los miembros inferiores. También estimula por compresión a los órganos ubicados en la zona abdominal y pelviana, favoreciendo la digestión.
Ahora que sabés cuáles son sus ventajas, es momento de conocer cómo realizar este ejercicio:
- Comenzar en posición de cuadrupedia, con las manos y las rodillas apoyadas sobre el suelo. En esta postura inicial, la espalda debe permanecer plana y neutral.
- A continuación, inhalar, levantar la cabeza y empujar el ombligo hacia abajo.
- Luego, levantar una pierna del suelo como si quisieras tocar con el pie la cabeza.
- Permanecer en esta fase de la postura durante unos segundos.
- Después, exhalar y dejar caer suavemente el mentón, llevando la rodilla por abajo, como acercándola hacia la frente.
- Mantener esta segunda fase de la postura durante unos segundos antes de volver a colocar la pierna en la posición inicial.
- Repetir todo el proceso con la otra pierna.