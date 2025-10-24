En marzo del 2024 se llevó a cabo la desregulación del Banco Central de la República Argentina (BCRA) a las tasas mínimas de interés y, por ende, la de los ahorros en plazo fijo, de esa manera los bancos llevan adelante una competencia para captar y retener a los clientes con una atractiva tasa de interés.
Plazo fijo: cuántos millones hay que invertir para ganar dos salarios mínimos en 30 días
Las tasas de interés para los depósitos a plazo fijo superan el 35% de Tasa Nominal Anual. Cuánto hay que invertir para ganar dos salarios mínimos en un mes
Ante el flagelo de la inflación en Argentina, son muchos los ahorristas que buscan obtener una ganancia con sus ahorros en el plazo fijo y no correr ningún tipo de riesgo. Por eso es necesario que conozcan bien cuáles son las remuneraciones (tasa de interés) que ofrecen los principales bancos del país.
Cuánto hay que invertir en un plazo fijo para ganar $644.400 en un mes
En caso de que una o más personas quieran ganar el valor de dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), que en octubre uno está en $322.200, en un depósito a plazo fijo de 30 días, lo conveniente es revisar en qué banco conviene hacerlo. En la actualidad, no hace falta ser previamente cliente de uno para realizar esta operación.
Teniendo en cuenta que la mayoría de las entidades subieron sus porcentajes, el Banco Nación ofrece el 44% de tasa de interés anual en su canal electrónico, esto se debe invertir para ganar más de $644.400 a 30 días:
- Plazo: 30 días
- Capital: $16.870.000
- Intereses ganados: $644.757,53
- Monto total: $17.514.757,53
- TNA: 46,50%
- TEA: 57,83%
Es importante aclarar que si ya sos cliente o clienta del banco que te ofrece la mejor propuesta, podés constituir tu plazo fijo directamente del homebanking. Si no sos cliente, ingresá al enlace del banco elegido debajo para solicitar tu plazo fijo en su sitio web. Sin costo para las personas usuarias, sin papeleo ni otros trámites.
Qué banco paga más intereses con el plazo fijo en octubre
El Banco Central de la República Argentina da a conocer en su web una tabla comparativa con los porcentajes de las tasas de interés que ofrece cada uno de los bancos para los depósitos a plazo fijo por 30 días (Tasa Efectiva Mensual) para que los usuarios evalúen cuál es la mejor alternativa disponible.
Diez bancos con mayor volumen de depósitos:
- Banco Nación: 44%
- Santander Argentina: 37%
- Galicia: 37%
- Provincia de Buenos Aires: 39%
- BBVA Argentina: 40%
- Banco Macro: 44%
- Banco Credicoop: 39%
- ICBC Argentina: 40,80%
- Banco Ciudad: 38%
- Banco Hipotecario: 43%