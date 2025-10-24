Dos perros pitbull atacaron brutalmente a un hombre que entraba a trabajar a un galpón de ajo

Un empleado de un galpón de ajo de Las Heras fue atacado por dos perros pitbull cuando llegó a trabajar. Un trabajador de seguridad lo auxilió hasta sacarle los animales que le destrozaron su brazo derecho. Los vecinos advirtieron que no es la primera vez que tienen problemas con esos canes.
El ataque ocurrió en la mañana de este viernes en un galpón de ajo de El Pastal, en Las Heras, en el límite con Lavalle. El trabajador tocó el timbre e ingresó luego que un empleado de seguridad le abriera.
Testigos contaron que los dos caminaban hacia el galpón cuando los dos perros se fueron encima del hombre, conocido como Jorge. El vigilador hizo todo lo posible para frenar el ataque de los animales, hasta que los pudo sacar.
El trabajador gravemente herido tras un ataque de perros
El hombre quedó tendido en el suelo con sangre en casi todo su cuerpo. Pero la lesión más grave está en su brazo derecho, el cual quedó en carne viva tras las tremendas mordidas que recibió.
Los vecinos aseguraron que los dos perros pertenecen al galpón, donde los tienen por seguridad, pero indicaron que ya tuvieron problemas con estos animales porque atacaron a otras personas.
El herido fue asistido por los médicos de una ambulancia que llegó al lugar, pero por la grave herida en su brazo derecho causado por los perros tuvo que ser trasladado a un hospital para intentar reparar la grave lesión.