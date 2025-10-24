Dos perros pitbull atacaron brutalmente a un hombre que entraba a trabajar a un galpón de ajo

El trabajador gravemente herido tras un ataque de perros

El hombre quedó tendido en el suelo con sangre en casi todo su cuerpo. Pero la lesión más grave está en su brazo derecho, el cual quedó en carne viva tras las tremendas mordidas que recibió.

perros lavalle ataque galpon de ajo 2 La herida más grande la tuvo en el bíceps derecho, pero los perros también lo lesionaron en su antebrazo izquierdo. Foto: Gentileza

Los vecinos aseguraron que los dos perros pertenecen al galpón, donde los tienen por seguridad, pero indicaron que ya tuvieron problemas con estos animales porque atacaron a otras personas.

El herido fue asistido por los médicos de una ambulancia que llegó al lugar, pero por la grave herida en su brazo derecho causado por los perros tuvo que ser trasladado a un hospital para intentar reparar la grave lesión.