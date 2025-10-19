Qué significa que tu perro mueva una de sus patas cuando acaricias su panza y por qué lo hace

Si tu perro se ve relajado y feliz, puedes seguir acariciándolo y disfrutar del momento. Por el contrario, si tu mascota muestra tensión o intenta alejarse, puede que la zona sea muy sensible y sea mejor acariciar con más suavidad o en otro sitio.

Al acariciar la panza, se activan las terminaciones nerviosas de tu perro en esa zona, provocando que las patas se muevan como si intentaran rascar o ahuyentar algo.

mascota, perro Si tu perro se ve feliz, puedes seguir disfrutando del momento.

Especialmente, las patas traseras de tu mascota son particularmente sensibles a este reflejo. Presta atención a su lenguaje corporal general para saber si está disfrutando o si la acción le resulta molesta.

Cuando el rascado de un perro es alarmante

El rascado de un perro es alarmante cuando es constante, intenso o concentrado en áreas específicas, especialmente si se acompaña de signos como enrojecimiento, heridas, pérdida de pelo, inflamación, o si el perro muestra signos de malestar, estrés o dolor.

Ante estas señales en tu mascota, es importante consultar a un veterinario para identificar la causa subyacente, que puede ser desde parásitos hasta alergias, irritaciones de la piel o problemas de comportamiento.