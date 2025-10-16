Fuego en el living: un perro mordió una batería de litio y provocó un incendio.

El dueño de la propiedad David Sasser es bombero de Carolina del Norte y difundió el video para concientizar acerca de los peligros de las baterías de litio y advertir sobre las precauciones que hay que tener en cuenta para evitar este tipo de accidentes domésticos.

”Mi corazón se hundió. No tenía idea de lo que pasaba”, expresó Sasser, quien fue alertado de lo que ocurría en su casa por el sistema de seguridad y al regresar encontró la alfombra completamente quemada.

En las imágenes que se vieron en las redes sociales, se puede ver el momento exacto en que el perro, llamado Colton, de cinco años, muerde la batería y empieza a despedir una gran cantidad de humo. El animal se aleja espantado por el humo y la batería se prende fuego.

Felizmente el incendio se extinguió por sí solo poco después, gracias en parte a la alfombra que absorbió parte del calor y a que los dueños llegaron rápidamente a casa.

El video fue publicado en la cuenta de Facebook del Departamento de Bomberos de Chapel Hill, que explicó que esa batería de litio no estaba almacenado de forma segura: “Colton fue capaz de conseguir la batería, romper sus características protectoras masticándola, y terminó causando un incendio”.

Alarma mascota incidente El perro llamado Colton al ver el fuego se resguardó lejos de la alfonbra incendiada y no sufrió nungún daño. Foto gentileza tn.com.ar

"Lo que le sucedió nos recuerda lo importante que es almacenar y desechar de forma segura las baterías de iones de litio", escribieron los bomberos en una publicación de Facebook.

“Afortunadamente, no resultó herido, y aparte de algunos daños por el humo y una alfombra arruinada, la casa está bien”, revelaron los residentes en la vivenda afectada en la publicación, que tenía como objetivo recordar lo importante que es cargar, almacenar y usar con seguridad baterías de iones de litio.