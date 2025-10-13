Cómo eliminar a las pulgas y garrapatas de tu mascota usando un poco de manzanilla

Con la llegada de la primavera, es importante tener en cuenta el hábito de revisar a las mascotas en casa, ya que es muy común la presencia de pulgas y garrapatas en su pelaje. En el caso de avistar a alguna de estas, puedes utilizar un remedio casero, económico y efectivo.
Se trata de la manzanilla, que ha ganado popularidad en este sentido gracias a su potente aroma, que actúa como un repelente natural para estos parásitos.
Cómo eliminar pulgas y garrapatas de tu mascota usando manzanilla
Para eliminar pulgas y garrapatas de tu mascota con manzanilla, lo que puedes hacer es preparar una sencilla infusión que luego puedas aplicar en el pelaje de tu amigo peludo.
Una vez que la misma esté fría, deberás aplicarla sobre tu mascota usando un paño frío o un atomizador, para luego dejar actuar por unos 15 o 20 minutos antes de enjuagar o cepillar para retirar a estos parásitos muertos.
Más allá de las pulgas y garrapatas, tienes que saber que la manzanilla es un antiinflamatorio y antiséptico natural que puede ayudar a calmar la piel y a aliviar el picor de las picaduras. Pasando en limpio, el método de aplicación es el siguiente:
- Prepara la infusión: hierve agua con manzanilla y deja que la mezcla repose hasta que esté tibia.
- Aplica la infusión: empapa un paño limpio en la infusión, escúrrelo y pásalo suavemente por todo el pelaje de la mascota, asegurándote de que el líquido llegue a la piel. También puedes usar un atomizador.
- Evita zonas sensibles: ten cuidado de no aplicar la solución en los ojos, oídos o boca del animal.
- Deja actuar: deja que la infusión actúe durante 15-20 minutos.
- Enjuaga o cepilla: después del tiempo de espera, puedes bañar a la mascota para retirarla o, si usaste un atomizador, puedes peinarla bien para eliminar los parásitos muertos una vez que el pelo se haya secado.
- Repite si es necesario: si la infestación es severa, puedes repetir el proceso diariamente, pero observa la reacción de tu mascota y consulta a un veterinario si tienes dudas.
Si esto no funciona, será mejor que acudas de inmediato a un veterinario, ya que la presencia de estos parásitos puede ocasionar problemas en la salud de tu mascota.
Consejos para prevenir pulgas y garrapatas en tu mascota
- Utiliza antiparasitarios: consulta a tu veterinario para elegir el producto adecuado, ya sea en forma de pipetas, collares o pastillas, y aplícalo de manera regular durante todo el año.
- Atención al pelaje: mantén el pelo corto, especialmente en climas cálidos, y cepilla a tu mascota a diario para ayudar a detectar y eliminar parásitos fácilmente.
- Alimentación de calidad: una dieta rica en proteínas y ácidos grasos omega puede mejorar la salud de la piel y el pelaje, creando una mejor defensa natural contra las picaduras.
- Limpia su cama y mantas: lava regularmente la ropa de cama, mantas y juguetes de tu mascota con agua caliente para eliminar huevos de pulgas y larvas.
- Aspira con frecuencia: pasa la aspiradora a diario en alfombras, muebles y esquinas para eliminar pulgas y huevos.
- Desinfecta el hogar: utiliza productos específicos para desinfectar las áreas donde tu mascota pasa tiempo.