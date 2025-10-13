Cómo eliminar a las pulgas y garrapatas de tu mascota usando un poco de manzanilla

Una vez que la misma esté fría, deberás aplicarla sobre tu mascota usando un paño frío o un atomizador, para luego dejar actuar por unos 15 o 20 minutos antes de enjuagar o cepillar para retirar a estos parásitos muertos.

Más allá de las pulgas y garrapatas, tienes que saber que la manzanilla es un antiinflamatorio y antiséptico natural que puede ayudar a calmar la piel y a aliviar el picor de las picaduras. Pasando en limpio, el método de aplicación es el siguiente:

Prepara la infusión: hierve agua con manzanilla y deja que la mezcla repose hasta que esté tibia.

Aplica la infusión: empapa un paño limpio en la infusión, escúrrelo y pásalo suavemente por todo el pelaje de la mascota, asegurándote de que el líquido llegue a la piel. También puedes usar un atomizador.

Evita zonas sensibles: ten cuidado de no aplicar la solución en los ojos, oídos o boca del animal.

Deja actuar: deja que la infusión actúe durante 15-20 minutos.

Enjuaga o cepilla: después del tiempo de espera, puedes bañar a la mascota para retirarla o, si usaste un atomizador, puedes peinarla bien para eliminar los parásitos muertos una vez que el pelo se haya secado.

Repite si es necesario: si la infestación es severa, puedes repetir el proceso diariamente, pero observa la reacción de tu mascota y consulta a un veterinario si tienes dudas.

Manzanilla.jpg El aroma de la manzanilla hará que pulgas y garrapatas se desprendan del pelaje de tu mascota.

Si esto no funciona, será mejor que acudas de inmediato a un veterinario, ya que la presencia de estos parásitos puede ocasionar problemas en la salud de tu mascota.

Consejos para prevenir pulgas y garrapatas en tu mascota