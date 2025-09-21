Qué significa que tu mascota rompa las cosas en casa

Las mascotas necesitan actividades que los mantengan ocupados, y sin ellas, pueden masticar objetos para entretenerse y liberar energía. Es decir, el aburrimiento es la causa más común y leve por la que, por ejemplo, tu perro destruyó los almohadones de casa.

Como se dijo, este comportamiento suele darse en los primeros años, y puede estar guionado por lo que se denomina como dentinción. Cuando a tu mascota le crece los dientes, siente molestia en las encías, y masticar cualquier cosa puede ayudar a calmarlo.

La masticación ayuda a las mascotas a calmarse y liberar tensión, por lo que pueden recurrir a ella cuando están estresados o ansiosos.

Uno de los motivos más preocupantes de este problema es la ansiedad por separación. Algunas mascotas destrozan cosas cuando se quedan solos, justamente, para aliviar el estrés y el sufrir por una separación.

Por último, la falta de ejercicio en tu mascota también puede verse reflejada en este comportamiento. De esta manera, el animal canalizará las energías que acumuladas dentro.

casa, mascota Tu mascota puede romper las cosas en casa por sentirse estresado y solo.

Para prevenir el hecho de que tu mascota rompa las cosas en casa, es fundamental ofrecerle estimulación mental y física con juguetes y paseos diarios. Como el motivo puede ser la ansiedad o el estrés por quedar solo, se recomienda que evites el castigo y recurras a especialistas.

Las razas de perros más destructivas en casa

Las razas de perros más destructivas en casa a menudo son las que tienen mucha energía, inteligencia o una fuerte tendencia a morder. Algunas de las más nombradas son las que se muestran en esta lista: