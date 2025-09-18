Gato arañazo Los gatos pueden arañar los muebles debido a que padecen estrés.

La revista Business Insider asegura que existen diversas opciones para que los gatos dejen de arañar y rascar los muebles.

Poste de rascar

Un poste de rascar es la mejor opción para que un gato arañe y descargue todo el estrés acumulado. El mismo debe ser lo suficientemente alto como para que el felino pueda arañar cuando se ponga de pie. Además, también debe ser resistente.

Ryane M. Englar, una conocida veterinaria estadounidense, asegura que las principales causas por las que los gatos suelen arañar y rascarse es para estirarse, marcar su territorio o afilar sus garras. El poste debe ubicarse cerca de su cama, ya que de esta manera podrás estirarse al acostarse o después de levantarse.

Elementos de distracción

Hay gatos que son muy testarudos y que, a pesar de tener el poste de rascar a su disposición, siguen arañando los diversos muebles de la casa. Te aconsejamos usar papel de lija en diversos muebles y elementos del hogar, y de esta manera el felino se sentirá atraído y rascará sus uñas allí y no en otro lugar.

Gato

Uñas arregladas

Para finalizar, se aconseja arreglar las uñas de los gatos con frecuencia. Lo mejor es cortarlas y limarlas cada 15 días para evitar que las mismas estén afiladas. De esta manera, si araña los muebles, los daños serán menores.

Cortar las uñas de un gato puede parecer algo complicado al principio, por lo que te recomendamos empezar cortándole una o dos por día, y dándole un premio después. Así aprenderá que tiene que estar quieto, y que hacerlo tiene su recompensa.