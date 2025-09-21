Por qué hay que mezclar vinagre y orégano en un frasco: ¿qué significa?

Te explico por qué deberías mezclar vinagre y orégano en un frasco

El vinagre apto para consumo combina muy bien con ciertas hierbas aromáticas o plantas naturales. Un ejemplo de ello es el vinagre, deshidratado o fresco.

El orégano es un alimento de sabor intenso que deja sus aromas y notas amargas en cada sustancia que toca. Cuando dejamos vinagre blanco en un frasco con algunas hojas de orégano, obtenemos un condimento ácido y fresco para ensaladas, vinagretas y marinadas de carne.

orégano y vinagre en un frasco Utiliza vinagre de manzana o de vino blanco para que el gusto del orégano resalte.

Solo basta con elegir bien las hojas de orégano, colocarlas en un frasco con cierre hermético, llenar el frasco con vinagre de alimentos y dejarlo reposar cerrado en un lugar fresco y oscuro.

Este procedimiento también puede realizarse con tomillo, menta, perejil o albahaca. Ahora que ya sabes qué significa esta técnica con vinagre y orégano, solo basta con ponerla en práctica en la cocina.

5 usos prohibidos del vinagre en el hogar

El vinagre parece ser el producto de casa mágico que todo lo puede. Sin embargo, sus propiedades y beneficios tienen que ver más con lo abrasivo y neutralizante que con la desinfección en sí misma.

Es un ingrediente que ablanda ciertas sustancias y evita la formación de hongos en algunos sectores, pero puede dañar otro tipo de superficies y generar reacciones peligrosas si se combina con productos equivocados. A continuación te dejo una lista de 5 cosas que nunca deberías limpiar o mezclar con vinagre en el hogar.

limpiar con vinagre No hay que mezclar vinagre con productos de limpieza fuertes como cloro o lavandina.