Por qué hay que mezclar vinagre y orégano en un frasco: ¿qué significa?

El vinagre es un ingrediente muy utilizado en la gastronomía y el mundo de la limpieza. Es un vino agrio fermentado que se comenzó a utilizar en Babilonia en el 5000 a.C, como producto medicinal, conservante de alimentos y bebida sagrada.
El orégano es una hierba aromática y sabrosa que combina muy bien con prácticamente cualquier carne, pasta y verdura. Esta planta proviene del oeste de Asia y las regiones mediterráneas. Hoy te explico qué pasa si mezclamos ambos alimentos y qué significa esta fusión tan llamativa.
El vinagre apto para consumo combina muy bien con ciertas hierbas aromáticas o plantas naturales. Un ejemplo de ello es el vinagre, deshidratado o fresco.
El orégano es un alimento de sabor intenso que deja sus aromas y notas amargas en cada sustancia que toca. Cuando dejamos vinagre blanco en un frasco con algunas hojas de orégano, obtenemos un condimento ácido y fresco para ensaladas, vinagretas y marinadas de carne.
Solo basta con elegir bien las hojas de orégano, colocarlas en un frasco con cierre hermético, llenar el frasco con vinagre de alimentos y dejarlo reposar cerrado en un lugar fresco y oscuro.
Este procedimiento también puede realizarse con tomillo, menta, perejil o albahaca. Ahora que ya sabes qué significa esta técnica con vinagre y orégano, solo basta con ponerla en práctica en la cocina.
El vinagre parece ser el producto de casa mágico que todo lo puede. Sin embargo, sus propiedades y beneficios tienen que ver más con lo abrasivo y neutralizante que con la desinfección en sí misma.
Es un ingrediente que ablanda ciertas sustancias y evita la formación de hongos en algunos sectores, pero puede dañar otro tipo de superficies y generar reacciones peligrosas si se combina con productos equivocados. A continuación te dejo una lista de 5 cosas que nunca deberías limpiar o mezclar con vinagre en el hogar.