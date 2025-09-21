Inicio Sociedad vinagre
Por qué hay que mezclar vinagre y orégano en un frasco: ¿qué significa?

El vinagre y el orégano son dos alimentos de gusto y aroma intensos. Continúa leyendo para descubrir qué significa esta mezcla tan interesante

Isabella Brosio
Isabella Brosio
Un truco con vinagre y orégano perfecto para realizar en la cocina. 

El vinagre es un ingrediente muy utilizado en la gastronomía y el mundo de la limpieza. Es un vino agrio fermentado que se comenzó a utilizar en Babilonia en el 5000 a.C, como producto medicinal, conservante de alimentos y bebida sagrada.

El orégano es una hierba aromática y sabrosa que combina muy bien con prácticamente cualquier carne, pasta y verdura. Esta planta proviene del oeste de Asia y las regiones mediterráneas. Hoy te explico qué pasa si mezclamos ambos alimentos y qué significa esta fusión tan llamativa.

orégano
El vinagre de alimentos se fabrica fermentando frutas o legumbres y es el único apto para consumo. El destilado no se puede comer.

Te explico por qué deberías mezclar vinagre y orégano en un frasco

El vinagre apto para consumo combina muy bien con ciertas hierbas aromáticas o plantas naturales. Un ejemplo de ello es el vinagre, deshidratado o fresco.

El orégano es un alimento de sabor intenso que deja sus aromas y notas amargas en cada sustancia que toca. Cuando dejamos vinagre blanco en un frasco con algunas hojas de orégano, obtenemos un condimento ácido y fresco para ensaladas, vinagretas y marinadas de carne.

orégano y vinagre en un frasco
Utiliza vinagre de manzana o de vino blanco para que el gusto del orégano resalte.

Solo basta con elegir bien las hojas de orégano, colocarlas en un frasco con cierre hermético, llenar el frasco con vinagre de alimentos y dejarlo reposar cerrado en un lugar fresco y oscuro.

Este procedimiento también puede realizarse con tomillo, menta, perejil o albahaca. Ahora que ya sabes qué significa esta técnica con vinagre y orégano, solo basta con ponerla en práctica en la cocina.

5 usos prohibidos del vinagre en el hogar

El vinagre parece ser el producto de casa mágico que todo lo puede. Sin embargo, sus propiedades y beneficios tienen que ver más con lo abrasivo y neutralizante que con la desinfección en sí misma.

Es un ingrediente que ablanda ciertas sustancias y evita la formación de hongos en algunos sectores, pero puede dañar otro tipo de superficies y generar reacciones peligrosas si se combina con productos equivocados. A continuación te dejo una lista de 5 cosas que nunca deberías limpiar o mezclar con vinagre en el hogar.

limpiar con vinagre
No hay que mezclar vinagre con productos de limpieza fuertes como cloro o lavandina.

  1. Agregar vinagre al receptáculo o tanque de la plancha de ropa puede dañarla permanentemente o desintegrar la capa protectora que viene dentro de la cámara.
  2. Mesadas o encimeras de mármol. El vinagre deja marcas y manchas en este tipo de materiales.
  3. Lo mejor es nunca intentar una limpieza de celulares o computadoras con vinagre. Este producto puede causar daños permanentes en las pantallas electrónicas.
  4. Por otra parte, aunque el vinagre es un limpiador de pisos muy efectivo, no funciona de la misma forma en cada tipo de piso. Es ideal para limpiar baldosas y cerámicas, pero los suelos de madera no reciben lo muy bien y pueden dañarse permanentemente.
  5. Finalmente, deberías evitar las limpiezas de cuchillos con vinagre blanco. Este producto daña el metal progresivamente y genera pequeños cortes o picados en el filo del utensilio.

