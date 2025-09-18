Cómo hacer lengua a la vinagreta casera: la receta aliñada con vinagre, aceite y especias

Si hay un plato que se sirve frío y que se caracteriza por su sabor intenso e inigualable, esa es la lengua de la vinagreta, que se prepara a partir de una receta clásica. Es una tentadora opción para comer a cualquier hora del día.
La lengua a la vinagreta se distingue de otras preparaciones porque se hace con carne de lengua de vaca y lleva un aliño especial, elaborado a partir de varios ingredientes, que incluyen vinagre y aceite.
Esta receta le encanta a casi todo el mundo y se la prepara mucho para comer los días de mucho calor, siendo una opción fresca y sabrosa.
Además, la lengua la vinagreta se elabora con un corte de carne que es muy barato y a su vez es bastante rendidora, mucho más cuando se la saborea junto a un pancito casero.
Si bien hay muchas maneras para elaborar esta receta, hay una que propone el sitio Cookpad que sale espectacular y todo el mundo debería probarla.
Es necesario contar con estos ingredientes para poner manos a la obra y elaborar la lengua a la vinagreta más rica del mundo:
Ingredientes