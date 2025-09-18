Cómo hacer lengua a la vinagreta casera: la receta aliñada con vinagre, aceite y especias

Además, la lengua la vinagreta se elabora con un corte de carne que es muy barato y a su vez es bastante rendidora, mucho más cuando se la saborea junto a un pancito casero.

Si bien hay muchas maneras para elaborar esta receta, hay una que propone el sitio Cookpad que sale espectacular y todo el mundo debería probarla.

receta-lengua-a-la-vinagreta-vinagre-ingredientes La lengua a la vinagreta se hace con una receta que es muy sencilla y lleva simples ingredientes.

Receta de lengua de vinagreta casera

Es necesario contar con estos ingredientes para poner manos a la obra y elaborar la lengua a la vinagreta más rica del mundo:

Ingredientes

1 lengua de vaca

½ taza de aceite

1 taza de vinagre

3 dientes de ajo

3 cucharadas de perejil

Sal

Pimienta

Laurel

Romero

Tomillo

receta-lengua-a-la-vinagreta-ingredientes El suave sabor a vinagre, hace de esta receta una verdadera exquisitez.

Paso a paso de la receta de lengua a la vinagreta