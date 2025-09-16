Inicio Recetas Receta
¡Qué rico!

Cómo preparar paté de berenjena ahumado: la receta casera y cremosa de pocos ingredientes

Este receta de paté de berenjena se hace con ingredientes que uno tiene en casa y con pasos muy fáciles de realizar

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La receta de paté de berenjena ahumado se destaca por la sencillez de sus ingredientes.
La receta de paté de berenjena ahumado se destaca por la sencillez de sus ingredientes.

Hay una enorme cantidad de preparaciones y pueden hacer para cuándo dan ganas de picar algo fuera de horario. Y una de ellas es el paté de berenjena ahumado, que se hace a partir de una receta que lleva pocos ingredientes y pasos demasiado fáciles de realizar.

Esta delicia gastronómica, además de ser una solución riquísima cuando dan ganas de comer algo entre comida y comida, también puede ser incluida en un almuerzo o cena como un acompañamiento destacado.

Con la berenjena como protagonista y un sabor ahumado que le realza el sabor, esta receta es imperdible y es tan fácil de realizar que todo el mundo la puede preparar.

Si hay que elegir una receta de berenjena ahumado, es una garantía elaborar una que propone el sitio Cookpad, especialistas en todo tipo de preparaciones.

receta-pate-berenjena-ajo-ingredientes
Esta receta de berenjena se la puede saborear en cualquier momento del d&iacute;a.

Esta receta de berenjena se la puede saborear en cualquier momento del día.

Receta de paté de berenjena ahumado

Con muy poca cantidad de berenjena sale una muy buena cantidad de paté para disfrutar en cualquier momento. Se necesitan estos ingredientes para poner manos a la obra:

Ingredientes

  • 1 berenjena mediana
  • 3 cucharadas de aceite de oliva
  • 2 dientes de ajo
  • Sal y pimienta

Elaboración del paté de berenjena ahumado

  1. Comprar berenjena de buena calidad en la verdulería, que tenga una piel firme y brillante.
  2. Cortar la berenjena en dos y colocar una mitad cerca de la hornilla de la cocina. Ir cocinándola del lado de la cáscara hasta que se queme y resulte fácil pelar con la mano.
  3. La otra mitad se corta en cubos y se coloca en un recipiente con sal. Luego de unos 15 o 20 minutos, lavar con abundante agua la berenjena. Llevar a una sartén a fuego medio con los dos dientes de ajo. Incorporar la berenjena ahumada en la hornalla sin la cáscara y terminar de cocinar por unos minutos.
  4. Llevar la preparación a una licuadora (se puede usar un mixer) junto al aceite de oliva y la pimienta. Procesar.
  5. Esta receta de simples ingredientes se puede saborear muy bien con algunas tostadas o en la preparación que uno más prefiera.
  6. Conservado en la heladera, esta receta de paté de berenjena puede durar unos cuatro o cinco días.
receta-pate-berenjena
El sabor ahumado es un sello distintivo de esta receta con berenjena.

El sabor ahumado es un sello distintivo de esta receta con berenjena.

Beneficios de comer berenjena

Los nutrientes, fibras y antioxidantes que posee la berenjena, aportan estos beneficios para la salud de las personas:

  • Son muy buenos para la salud del corazón y sus enfermedades.
  • Son óptimos para el control del colesterol.
  • Ayudan a la salud cerebral.
  • Son excelentes para las dietas de control de peso.
  • Benefician el sistema digestivo.
receta-pate-berenjena-ingredientes
Esta receta que tiene a la berenjena como protagonista, es ideal para untarla en una tostada.

Esta receta que tiene a la berenjena como protagonista, es ideal para untarla en una tostada.

Temas relacionados:

Te puede interesar