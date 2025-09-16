Cómo preparar paté de berenjena ahumado: la receta casera y cremosa de pocos ingredientes

Si hay que elegir una receta de berenjena ahumado, es una garantía elaborar una que propone el sitio Cookpad, especialistas en todo tipo de preparaciones.
Esta receta de berenjena se la puede saborear en cualquier momento del día.
Receta de paté de berenjena ahumado
Con muy poca cantidad de berenjena sale una muy buena cantidad de paté para disfrutar en cualquier momento. Se necesitan estos ingredientes para poner manos a la obra:
Ingredientes
- 1 berenjena mediana
- 3 cucharadas de aceite de oliva
- 2 dientes de ajo
- Sal y pimienta
Elaboración del paté de berenjena ahumado
- Comprar berenjena de buena calidad en la verdulería, que tenga una piel firme y brillante.
- Cortar la berenjena en dos y colocar una mitad cerca de la hornilla de la cocina. Ir cocinándola del lado de la cáscara hasta que se queme y resulte fácil pelar con la mano.
- La otra mitad se corta en cubos y se coloca en un recipiente con sal. Luego de unos 15 o 20 minutos, lavar con abundante agua la berenjena. Llevar a una sartén a fuego medio con los dos dientes de ajo. Incorporar la berenjena ahumada en la hornalla sin la cáscara y terminar de cocinar por unos minutos.
- Llevar la preparación a una licuadora (se puede usar un mixer) junto al aceite de oliva y la pimienta. Procesar.
- Esta receta de simples ingredientes se puede saborear muy bien con algunas tostadas o en la preparación que uno más prefiera.
- Conservado en la heladera, esta receta de paté de berenjena puede durar unos cuatro o cinco días.
El sabor ahumado es un sello distintivo de esta receta con berenjena.
Beneficios de comer berenjena
Los nutrientes, fibras y antioxidantes que posee la berenjena, aportan estos beneficios para la salud de las personas:
- Son muy buenos para la salud del corazón y sus enfermedades.
- Son óptimos para el control del colesterol.
- Ayudan a la salud cerebral.
- Son excelentes para las dietas de control de peso.
- Benefician el sistema digestivo.
Esta receta que tiene a la berenjena como protagonista, es ideal para untarla en una tostada.