Dieta para bajar de peso: cómo hacer Bastones de espinaca sin fritura ni harina y con 5 ingredientes

Llega la primavera y muchas personas buscan bajar de peso, incorporando recetas sanas a su dieta. Los bastones de espinaca sin fritura son una opción nutritiva

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Los bastones de espinaca sin fritura son ideales para incorporar en la dieta y ayudan a bajar de peso. Foto: gentileza elpais.

Los bastones de espinaca se están convirtiendo en una de las recetas más novedosas para sumar al almuerzo o la cena. Son ideales para disfrutar en una picada, como guarnición o incluso como plato principal, acompañados de ensaladas frescas o vegetales grillados. Lo mejor es que no llevan harina y se cocinan en el horno, sin frituras, por lo que son ideales para incorporar en la dieta y bajar de peso de forma saludable.

Su versatilidad los convierte en una opción perfecta para quienes buscan comer alimentos nutritivos, sin resignar el sabor. En plena primavera, cuando muchos buscan bajar de peso o aumentar masa muscular, esta receta se presenta como una aliada para incorporar vegetales a la dieta diaria sin caer en lo aburrido.

A diferencia de la versión tradicional, que suele llevar harina refinada o prepararse frita, esta alternativa de bastones de espinaca es mucho más liviana, pero conserva lo mejor: una textura dorada y crocante por fuera, con un interior suave y sabroso.

bastones de espinaca sin harina ni fritura
Los bastones de espinaca son una receta liviana y nutritiva, ideal para incorporar en la dieta para bajar de peso. Foto: gentileza TN.

Recetas: bastones de espinaca sin fritura

Te dejamos una receta fácil y rápida compartida por Todo Noticias.

Ingredientes para 10 bastones:

  • 1 atado grande de espinaca
  • 2 huevos
  • 1 taza de avena procesada
  • 1 diente de ajo picado (opcional)
  • 2 cdas. de queso rallado (opcional)
  • Sal, pimienta y nuez moscada, a gusto
  • Aceite en spray o de oliva
bastones de espinaca sin harina ni fritura (1)
Los bastones de espinaca sin harina ni fritura aportan fibra, proteínas y minerales. Foto: gentileza cuk-it.

Dieta sin fritura: cómo preparar bastones de espinaca con una receta fácil

Antes de comenzar a elaborar los bastones de espinaca, enciende el horno A 200 °C para mantenerlo precalentado al momento de la cocción. Ahora sí, sigue los pasos de la receta:

  1. Primero, lava las hojas de espinaca, sácales los tallos gruesos y cocínalas al vapor durante 2 minutos. Luego, presiona las hojas sobre un colador para retirar el exceso de agua y pícalas finas.
  2. A continuación, en un bowl, mezcla la espinaca con los huevos, la avena, el ajo, el queso y los condimentos hasta que quede una pasta húmeda y moldeable. Si queda muy líquida, añade más avena.
  3. Con las manos húmedas, toma porciones de la masa, dales forma de bastones y llévalos a una bandeja de horno con un poco de aceite en spray o de oliva.
  4. Para terminar con la receta, cocina los bastones de espinaca en el horno precalentado durante 20 minutos, dándolos vuelta a la mitad de la cocción para que queden dorados de ambos lados.

Llevar un estilo de vida saludable es posible si se incorporan a la dieta alimentos libres de harinas, grasas, azúcares y frituras. De esa manera, y complementando con la práctica de ejercicio físico regularmente, se puede bajar de peso y aumentar la masa muscular.

Cada bastón aporta entre 65 y 70 calorías, por lo que es una opción nutritiva y liviana para incorporar en las comidas. Además, contiene fibra y proteínas de la espinaca, la avena y el huevo.

