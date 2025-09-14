Dieta para bajar de peso: cómo hacer Bastones de espinaca sin fritura ni harina y con 5 ingredientes

bastones de espinaca sin harina ni fritura Los bastones de espinaca son una receta liviana y nutritiva, ideal para incorporar en la dieta para bajar de peso. Foto: gentileza TN.

Recetas: bastones de espinaca sin fritura

Te dejamos una receta fácil y rápida compartida por Todo Noticias.

Ingredientes para 10 bastones:

1 atado grande de espinaca

2 huevos

1 taza de avena procesada

1 diente de ajo picado (opcional)

2 cdas. de queso rallado (opcional)

Sal, pimienta y nuez moscada, a gusto

Aceite en spray o de oliva

bastones de espinaca sin harina ni fritura (1) Los bastones de espinaca sin harina ni fritura aportan fibra, proteínas y minerales. Foto: gentileza cuk-it.

Dieta sin fritura: cómo preparar bastones de espinaca con una receta fácil

Antes de comenzar a elaborar los bastones de espinaca, enciende el horno A 200 °C para mantenerlo precalentado al momento de la cocción. Ahora sí, sigue los pasos de la receta:

Primero, lava las hojas de espinaca, sácales los tallos gruesos y cocínalas al vapor durante 2 minutos. Luego, presiona las hojas sobre un colador para retirar el exceso de agua y pícalas finas. A continuación, en un bowl, mezcla la espinaca con los huevos, la avena, el ajo, el queso y los condimentos hasta que quede una pasta húmeda y moldeable. Si queda muy líquida, añade más avena. Con las manos húmedas, toma porciones de la masa, dales forma de bastones y llévalos a una bandeja de horno con un poco de aceite en spray o de oliva. Para terminar con la receta, cocina los bastones de espinaca en el horno precalentado durante 20 minutos, dándolos vuelta a la mitad de la cocción para que queden dorados de ambos lados.

Llevar un estilo de vida saludable es posible si se incorporan a la dieta alimentos libres de harinas, grasas, azúcares y frituras. De esa manera, y complementando con la práctica de ejercicio físico regularmente, se puede bajar de peso y aumentar la masa muscular.

Cada bastón aporta entre 65 y 70 calorías, por lo que es una opción nutritiva y liviana para incorporar en las comidas. Además, contiene fibra y proteínas de la espinaca, la avena y el huevo.