Cómo preparar Pan en sartén: la receta sin gluten ni harina en 6 minutos

receta pan de maicena en sartén (1).jpg El pan en sartén es una receta sin gluten que reemplaza la harina de trigo por maicena. Es más suave, rico y esponjoso.

Sin dudas, es más saludable, rápido y práctico que el pan hecho con harina de trigo y en el horno.

Recetas: pan en sartén, sin gluten y sin harina

Esta es mi receta infalible para preparar un pan en sartén esponjoso y sin harina. ¿Qué necesitas?

Ingredientes:

1 huevo

1/2 cucharadita de sal

1 taza de harina integral sin TAAC

1 taza de maicena (fécula de maíz)

1 cucharadita de polvo de hornear

1/4 taza de azúcar (opcional)

1/2 taza de leche

2 cucharadas de aceite o manteca derretida

Si quieres, puedes reemplazar la harina integral por maicena.

Pan de maicena en sartén (1).png El pan de maicena en sartén se prepara en pocos minutos y con ingredientes sencillos que tienes en casa.

Cómo preparar pan de maicena en sartén: la receta sin gluten

Primero, en un bowl grande, mezcla la manteca, la harina integral, la maicena, el polvo de hornear, la sal y el azúcar (opcional). En un bowl aparte, bate el huevo con la leche y el aceite o la manteca derretida hasta que queden bien integrados. A continuación, agrega los ingredientes líquidos a los secos y mezcla hasta obtener una masa suave. Si queda muy espesa, agrega más leche, de una cucharada a la vez. Luego, calienta una sartén antiadherente con un poco de aceite a fuego medio-bajo. Vierte una porción de la masa, dándole forma de pan plano. Cocina la mezcla por 3 minutos de cada lado o hasta que quede dorada y cocida en su interior. Repite el proceso con el resto de la masa y sirve los panes de maicena calientes o tibios.

receta pan de maicena en sartén (2).jpg El pan en sartén sin gluten es perfecto para untar con mermelada o rellenar como un sánguche.

Este pan sin harina es perfecto para disfrutar en el desayuno o la merienda, relleno de queso mantecoso o de tu mermelada favorita. Otra opción es incorporarlos en los almuerzos y cenas, como acompañamiento de las comidas.

Si quieres, puedes formar un pan grande y rellenarlo de queso, jamón, tomate, lechuga, palta o lo que se te ocurra. Sin dudas, es una receta versátil para disfrutar en cualquier ocasión.