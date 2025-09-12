Inicio Recetas pan
Cómo preparar Pan en sartén: la receta sin gluten ni harina en 6 minutos

Sin TACC, sin horno y con pocos ingredientes. Este pan es una de las recetas ideales para personas celíacas y está listo en minutos

Antonella Prandina
Antonella Prandina
El pan hecho en sartén es una receta rápida y sencilla

El pan hecho en sartén es una receta rápida y sencilla, sin gluten ni harina. Foto: iStock.

El pan casero es una de las recetas más preparadas en nuestro país, ya que es una opción versátil para cualquier comida del día. Se puede convertir en tostadas con manteca y mermelada, en un rico sánguche de jamón y queso o en el bollito para sopar el tuco. En esta oportunidad, te enseñamos a prepararlo sin TACC y en la sartén.

Se trata de un pan de maicena esponjoso y suave, sin gluten, que tiene una miga mucho más liviana que la de los panificados tradicionales y se cocina sin horno. Para preparar esta receta, solo necesitas 7 ingredientes y 10 minutos en total.

El pan en sartén sin gluten tiene una forma redondeada y es ideal para untar o rellenar con queso. Además, es apto para las personas celíacas y para quienes buscan incluir recetas sanas en su dieta para bajar de peso.

receta pan de maicena en sartén (1).jpg
El pan en sartén es una receta sin gluten que reemplaza la harina de trigo por maicena. Es más suave, rico y esponjoso.

Sin dudas, es más saludable, rápido y práctico que el pan hecho con harina de trigo y en el horno.

Recetas: pan en sartén, sin gluten y sin harina

Esta es mi receta infalible para preparar un pan en sartén esponjoso y sin harina. ¿Qué necesitas?

Ingredientes:

  • 1 huevo
  • 1/2 cucharadita de sal
  • 1 taza de harina integral sin TAAC
  • 1 taza de maicena (fécula de maíz)
  • 1 cucharadita de polvo de hornear
  • 1/4 taza de azúcar (opcional)
  • 1/2 taza de leche
  • 2 cucharadas de aceite o manteca derretida

Si quieres, puedes reemplazar la harina integral por maicena.

Pan de maicena en sartén (1).png
El pan de maicena en sartén se prepara en pocos minutos y con ingredientes sencillos que tienes en casa.

Cómo preparar pan de maicena en sartén: la receta sin gluten

  1. Primero, en un bowl grande, mezcla la manteca, la harina integral, la maicena, el polvo de hornear, la sal y el azúcar (opcional).
  2. En un bowl aparte, bate el huevo con la leche y el aceite o la manteca derretida hasta que queden bien integrados.
  3. A continuación, agrega los ingredientes líquidos a los secos y mezcla hasta obtener una masa suave. Si queda muy espesa, agrega más leche, de una cucharada a la vez.
  4. Luego, calienta una sartén antiadherente con un poco de aceite a fuego medio-bajo. Vierte una porción de la masa, dándole forma de pan plano.
  5. Cocina la mezcla por 3 minutos de cada lado o hasta que quede dorada y cocida en su interior. Repite el proceso con el resto de la masa y sirve los panes de maicena calientes o tibios.
receta pan de maicena en sartén (2).jpg
El pan en sartén sin gluten es perfecto para untar con mermelada o rellenar como un sánguche.

Este pan sin harina es perfecto para disfrutar en el desayuno o la merienda, relleno de queso mantecoso o de tu mermelada favorita. Otra opción es incorporarlos en los almuerzos y cenas, como acompañamiento de las comidas.

Si quieres, puedes formar un pan grande y rellenarlo de queso, jamón, tomate, lechuga, palta o lo que se te ocurra. Sin dudas, es una receta versátil para disfrutar en cualquier ocasión.

