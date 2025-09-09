Colocar pan duro en la tierra de las plantas: por qué recomiendan hacerlo y para qué sirve

Al ser materia orgánica, el pan se descompone y se transforma en nutrientes valiosos para la tierra, enriqueciéndola para las plantas. Entre otras cosas, ayuda a retener la humedad en la planta.

Lo mencionado anteriormente beneficia a las plantas especialmente en épocas de sequía, y además permite una mejor aireación del suelo de tus ejemplares.

pan viejo, beneficios Puedes utilizar el pan viejo para darle vida a tus plantas del jardín.

Como si todo esto fuese poco, tienes que saber que al enterrar profundamente el pan viejo en la tierra de tus plantas, también contribuyes a la prevención de plagas.

El pan no libera nutrientes de forma inmediata, sino que lo hace gradualmente a medida que se descompone en el suelo. Es decir, debes ser lo suficientemente paciente para obtener resultados.

Otros fertilizantes naturales para plantas