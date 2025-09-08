El repelente casero de 2 ingredientes que le pone fin a la plaga de pulgones que ataca a tus plantas

pulgón Descubre cómo erradicar la plaga de pulgones.

Para elaborar este repelente casero, los expertos recomiendan reunir 1 litro de agua de lluvia o agua sin cloro con 100 gramos de hojas frescas de ortiga.

Una vez que tengas estos ingredientes, el primer paso será cortar las hojas de la ortiga en pequeños trozos y colocarlas en un recipiente de plástico o acero inoxidable. Añadir el agua y esperar a que la preparación fermente (puede demorar entre una y dos semanas).

Transcurrido el tiempo, deberás colar la preparación y luego almacenarla dentro de una botella tapada. Guardarla en un lugar fresco y oscuro. Este repelente casero puede conservarse por un máximo de 6 meses.

pulgones plaga El potente repelente casero que ahuyenta la plaga de pulgones.

Para utilizar este repelente casero que le pondrá fin a la plaga de pulgones, se recomienda previamente rebajar la solución: en una botella colocar 100 cc de la preparación y 1 litro de agua. Luego, simplemente rociar las plantas afectadas. Con el paso de los días notarás cómo los insectos comienzan a desaparecer. Puedes repetir el truco de jardinería cada dos semanas.

Para prevenir el ataque de esta plaga y al mismo tiempo nutrir a las plantas, podrás regar el sustrato de los ejemplares con la solución diluida: mezclar 500 cc de la preparación y 1 litro de agua. Hidratar el suelo, siempre evitando el encharcamiento.