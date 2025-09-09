Cómo se si le falta agua a mi árbol de jade

Cambios de temperatura

Humedad

Exposición al sol

Resistencia a los cambios de condiciones climáticas

El árbol de jade pertenece al grupo de plantas de interior, y es que en este último tiempo ha generado un gran fanatismo entre la gente, siendo una de las principales opciones para darle fresh a la casa. Esta planta es una combinación perfecta entre estética, con una especie que necesita cuidados mínimos.

Esta suculenta, que proviene desde el centro de África, es una planta ideal para poder decorar el interior de nuestra casa, y así lo aseguran expertos en jardinería. De acuerdo a los que más saben, los cuidados que hay que tener para contar con un árbol de jade son los siguientes:

Árbol de Jade.jpg Ni el regarla por demás, ni la deshidratación, son positivas para el árbol de jade.

Evitar el contacto directo con la luz del sol

Evitar estar en una zona de paso de calefacción o un sitio muy húmedo

Evitar temperaturas mayores a los 24° y menores a los 13°

Recomendación de jardinería: cómo saber si le falta agua al árbol de jade

El árbol de jade no se riega de la manera clásica en la cual sí se hace con otras plantas, y es que, la hidratación diaria es lo que no debemos hacer con ella. De acuerdo a las recomendaciones de los expertos en jardinería, esta planta debe regarse cada cuatro días y no hay que inundar la maceta en la que está.

Si la sobre regamos, probablemente nuestro árbol de jade termine enfermándose especialmente de hongos. En cambio, si la planta se encuentra deshidratada, nos daremos cuenta a partir de los siguientes indicios:

Las hojas comienzan a caerse

Vemos que el aspecto de las hojas es seco y arrugado

Si la planta no se recupera, deberemos rehidratar el árbol de jade, que consiste en quitarla del sustrato y dejarla directamente con las raíces en agua, hasta que veamos que su aspecto cambia.