Por qué el árbol de jade es conocido como la planta del dinero

Durante los últimos años, cada vez más personas se han ido acercando a filosofías más cercanas a las energías, y para las mayorías de ellas, se utilizan distintos elementos como amuletos o como parte de rituales que proponen. El Feng Shui es la mirada más destacada, y para el, el árbol de jade ocupa un rol clave.

Para activar los poderes del árbol de Jade, debes ubicar, esta planta es los siguientes espacios de tu casa:

Poderes económicos: colocarla en la esquina izquierda de la parte sur de tu casa. Puede estar presente en el ingreso de tu casa.

Poderes de buena suerte: la planta debe estar presente en el living de tu casa

El árbol de Jade no debe estar en tu habitación.

El árbol de jade no requiere de muchos cuidados intensos

El árbol de jade es ideal para considerar tenerlo en casa, ya que además, los cuidados que necesita son mínimos.

Por qué se dice que el árbol de jade es la planta de dinero

En lo que respecta a elementos muy bien consideradas por el Feng Shui, el árbol de jade es de los más poderosos, siendo considerado el principal amuleto para atraer energías vinculadas con la abundancia y dinero.

Ante los ojos de las distintas filosofías, con mirada enfocada en las energías, el árbol de jade es una planta a la que se vincula al dinero por porque sus hojas redondas y carnosas se asemejan a monedas de oro.