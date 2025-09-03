Por qué el árbol de jade es conocido como la planta del dinero

El árbol de jade no se lo limíta exclusivamente a una bella planta para decorar el interior de casa, porque los poderes que le asocian filosofías vinculadas a la energía, la postulan como la más poderosa en materia de abundancia económica.

Este último tiempo, el árbol de jade se convirtió en la planta más buscada por las personas en el mercado, y esto no solo se da por su estética, sino también por sus cualidades energéticas. El Feng Shui y otras filosofías ven en ella, una planta que prácticamente es como un imán o amuleto del dinero.

Árbol de Jade (1).jpg
En el Feng Shui, el árbol de jade se destaca por sus cualidades vinculadas a lo económico

Cuales son las propiedades energéticas del árbol de jade y dónde ponerlo en casa

De un tiempo a esta parte, el árbol de jade se transformó en una verdadera tendencia, que incluso recorre las redes sociales con distintas recomendaciones en torno a la planta. Si bien muchos la buscan por el sitio que puede ocupar en la decoración del interior de casa, otros lo hacen por sus poderes energéticos.

Durante los últimos años, cada vez más personas se han ido acercando a filosofías más cercanas a las energías, y para las mayorías de ellas, se utilizan distintos elementos como amuletos o como parte de rituales que proponen. El Feng Shui es la mirada más destacada, y para el, el árbol de jade ocupa un rol clave.

Para activar los poderes del árbol de Jade, debes ubicar, esta planta es los siguientes espacios de tu casa:

  • Poderes económicos: colocarla en la esquina izquierda de la parte sur de tu casa. Puede estar presente en el ingreso de tu casa.
  • Poderes de buena suerte: la planta debe estar presente en el living de tu casa
  • El árbol de Jade no debe estar en tu habitación.
arbol de jade (7)
El árbol de jade no requiere de muchos cuidados intensos

El árbol de jade es ideal para considerar tenerlo en casa, ya que además, los cuidados que necesita son mínimos.

Por qué se dice que el árbol de jade es la planta de dinero

En lo que respecta a elementos muy bien consideradas por el Feng Shui, el árbol de jade es de los más poderosos, siendo considerado el principal amuleto para atraer energías vinculadas con la abundancia y dinero.

Ante los ojos de las distintas filosofías, con mirada enfocada en las energías, el árbol de jade es una planta a la que se vincula al dinero por porque sus hojas redondas y carnosas se asemejan a monedas de oro.

