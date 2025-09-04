Cómo podar un árbol de jade

El árbol de jade se convirtió en una de las plantas más buscadas en el mercado de la jardinería, y es que se convirtió en la mezcla perfecta de una manera sencilla y sin muchos cuidados de decorar el interior de casa, con la suma de un elemento que nos ayudará a atraer dinero a nuestras vidas.

Los expertos en jardinería dan muchas recomendaciones para mantener sanas, salvas y bonitas, a cada una de nuestras plantas, y con el árbol de jade, hay algunas extras que debemos tener en cuenta. Podar una planta es una tarea que no todos conocen, y que, para nuestro árbol de jade, será clave realizarla.

Árbol de Jade.jpg
Podar el árbol de jade no es necesario, pero sí es positivo para la planta

Cómo debemos cuidar nuestro árbol de jade

Hay muchas personas que eligen plantas para decorar el interior de casa con el objetivo de darle un toque diferente a los ambientes. El árbol de jade es una de las opciones más elegidas, y esto se debe a que es una especie que no necesita de muchos cuidados intensos, además, obvio, de ser muy bella.

Esta suculenta que proviene desde el centro de África, es una planta ideal para poder decorar el interior de nuestra casa, y así lo aseguran expertos en jardinería. De acuerdo a los que más saben, los cuidados que hay que tener para contar con un árbol de jade son los siguientes:

  • Regar cada 4 días
  • Evitar el contacto directo con la luz del sol
  • Evitar estar en una zona de paso de calefacción o un sitio muy húmedo
  • Evitar temperaturas mayores a los 24° y menores a los 13°

Además, existen distintos consejos extra de los expertos en jardinería que pueden ayudarnos a mejorar la salud de nuestro árbol de jade, colocando en su tierra huevo en trozos, un poco de azúcar, o inclusive algo de ajo. Siguiendo estos consejos, potenciaremos a nuestra planta de formas no convencionales.

suculenta árbol de jade.png
El proceso de podar el árbol de jade, debe realizarse sobre los esquejes de la planta

Además, no debemos quitarle atención al hecho de trasplantar el árbol de jade, proceso que debe darse una vez al año, una vez que la planta tenga al menos dos años.

Cómo podar el árbol de jade

Una planta debe ser podada especialmente por cuestiones estéticas, de acuerdo a especialistas en jardinería de Purplant, pero también ayuda a que, entre otras cosas, el tallo de la planta crezca de una manera más gruesa. Esos son los dos motivos principales por lo cual debemos hacerlo con nuestro árbol de jade.

Para podar nuestro árbol de jade primero deberemos desinfectar las hojas de la planta y las tijeras, luego le iremos dando forma, recortando los esquejes de la suculenta. No hay un tiempo en especial para poder llevar a cabo este proceso.

