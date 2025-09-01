 Por qué ponerle café al árbol de jade: beneficios para la planta

El Feng Shui trabaja las energías mediante el uso de amuletos y rituales, y para ello suele utilizar elementos que se destacan por sus cualidades energéticas. Dentro de ellos, aparecen minerales, piedras energéticas y hasta plantas, tal como el árbol de jade.

Los principales cuidados que debemos tener con respecto a nuestro árbol de jade, según los especialistas en jardinería, son los siguientes:

Riego cada 3 o 4 días, no debe ser excesivo

No debe exponerse al sol por tiempo prolongado

No debe estar en una zona muy húmeda ni en plena corriente de calefacción

cafe El café tiene varias maneras de usarse para el árbol de jade

A su vez, el árbol de jade puede complementarse con elementos que tenemos en casa como:

Azúcar

Cáscara de huevo

Ajo

Café

Por qué ponerle café al árbol de jade

El café es protagonista, no solo de bebidas o postres, sino también de muchos trucos caseros, vinculados especialmente con la limpieza. Según expertos en jardinería de Cultifort, puede aportarnos grandes beneficios a nuestra planta, ya que nos aporta nutrientes como nitrógeno, potasio y magnesio, claves para el crecimiento de ellas.

Las formas recomendadas por expertos en jardinería, para sumar café a nuestro árbol de jade, son las siguientes: