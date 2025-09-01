 Por qué ponerle café al árbol de jade: beneficios para la planta

 Por qué ponerle café al árbol de jade: beneficios para la planta

En el último tiempo, hay una marcada tendencia por buscar formas diferentes de decorar el interior de casa, haciéndolo de una manera natural. El árbol de jade ocupa un rol clave en este sentido, y es que esta planta es de las más recomendadas por los expertos en jardinería.

Hay distintos elementos que pueden complementar de una manera impensada a nuestras plantas, y es que no somos expertos en jardinería, por eso es que hay que escuchar cada uno de los consejos. Uno de los más famosos y sorprendentes, está vinculado en los beneficios de colocarle café a nuestro árbol de jade.

Árbol de Jade.jpg
Hay formas distintas de cuidar al árbol de jade, como azúcar, ajo, huevo o café

Qué cuidados tener con el árbol de jade: alternativas a sus cuidados

Estamos frente a una de las plantas tendencia a nivel mundial, y es que el árbol de jade es hasta motivo de videos en las distintas redes sociales. Es una planta que combina a la perfección la estética, con cuidados mínimos y un vínculo muy especial con las filosofías energéticas, tales como el Feng Shui.

El Feng Shui trabaja las energías mediante el uso de amuletos y rituales, y para ello suele utilizar elementos que se destacan por sus cualidades energéticas. Dentro de ellos, aparecen minerales, piedras energéticas y hasta plantas, tal como el árbol de jade.

Los principales cuidados que debemos tener con respecto a nuestro árbol de jade, según los especialistas en jardinería, son los siguientes:

  • Riego cada 3 o 4 días, no debe ser excesivo
  • No debe exponerse al sol por tiempo prolongado
  • No debe estar en una zona muy húmeda ni en plena corriente de calefacción
cafe
El café tiene varias maneras de usarse para el árbol de jade

A su vez, el árbol de jade puede complementarse con elementos que tenemos en casa como:

  • Azúcar
  • Cáscara de huevo
  • Ajo
  • Café

Por qué ponerle café al árbol de jade

El café es protagonista, no solo de bebidas o postres, sino también de muchos trucos caseros, vinculados especialmente con la limpieza. Según expertos en jardinería de Cultifort, puede aportarnos grandes beneficios a nuestra planta, ya que nos aporta nutrientes como nitrógeno, potasio y magnesio, claves para el crecimiento de ellas.

Las formas recomendadas por expertos en jardinería, para sumar café a nuestro árbol de jade, son las siguientes:

  • Podemos colocar café molido directamente en la tierra de la planta, para ello debe estar seco, y debe ser esparcido alrededor de la base de tus plantas, mezclándolo suavemente con la capa superior de la tierra.

  • En forma de líquido, el café debe dejarse reposado en un balde de agua, durante 24 horas, y usa esta mezcla para regar tus plantas

  • Si tienes una pila de compost, agregar los posos de café es una excelente manera de enriquecerla. El nitrógeno del café acelera el proceso de descomposición y mejora la calidad del compost final.

