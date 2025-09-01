 Por qué ponerle café al árbol de jade: beneficios para la planta

El Feng Shui trabaja las energías mediante el uso de amuletos y rituales, y para ello suele utilizar elementos que se destacan por sus cualidades energéticas. Dentro de ellos, aparecen minerales, piedras energéticas y hasta plantas, tal como el árbol de jade.
Los principales cuidados que debemos tener con respecto a nuestro árbol de jade, según los especialistas en jardinería, son los siguientes:
- Riego cada 3 o 4 días, no debe ser excesivo
- No debe exponerse al sol por tiempo prolongado
- No debe estar en una zona muy húmeda ni en plena corriente de calefacción
El café tiene varias maneras de usarse para el árbol de jade
A su vez, el árbol de jade puede complementarse con elementos que tenemos en casa como:
- Azúcar
- Cáscara de huevo
- Ajo
- Café
Por qué ponerle café al árbol de jade
El café es protagonista, no solo de bebidas o postres, sino también de muchos trucos caseros, vinculados especialmente con la limpieza. Según expertos en jardinería de Cultifort, puede aportarnos grandes beneficios a nuestra planta, ya que nos aporta nutrientes como nitrógeno, potasio y magnesio, claves para el crecimiento de ellas.
Las formas recomendadas por expertos en jardinería, para sumar café a nuestro árbol de jade, son las siguientes:
Podemos colocar café molido directamente en la tierra de la planta, para ello debe estar seco, y debe ser esparcido alrededor de la base de tus plantas, mezclándolo suavemente con la capa superior de la tierra.
En forma de líquido, el café debe dejarse reposado en un balde de agua, durante 24 horas, y usa esta mezcla para regar tus plantas
- Si tienes una pila de compost, agregar los posos de café es una excelente manera de enriquecerla. El nitrógeno del café acelera el proceso de descomposición y mejora la calidad del compost final.