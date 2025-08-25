Cómo trasplantar un árbol de jade: consejo de jardinería de interior

Cómo trasplantar un árbol de jade: consejo de jardinería de interior

El árbol de jade es una planta ideal para poder decorar el interior de nuestra casa, y siguiendo algunos consejos de expertos en jardinería, lograremos no solo que se encuentre fuerte y sana, sino también que dure mucho tiempo con vida.

Una de las mayores recomendaciones de los expertos en jardinería, que menos se cumple, es el de trasplantar nuestras plantas, encontrando grandes beneficios en una acción tan simple. Aquellos que más saben de esta área, explicaron cómo y por qué hay que trasplantar nuestro árbol de jade.


El árbol de jade no se trasplanta en cualquier momento del año

Por qué tener un árbol de jade en casa

El árbol de jade se ha convertido en un verdadero furor mundial, y es que esta especie es una de las plantas más buscadas por las personas. Esto se debe a que, además de ser un gran amuleto ante los ojos del Feng Shui, es una planta muy bella que necesita de pocos cuidados.

Esta suculenta que proviene desde el centro de África, es una planta ideal para poder decorar el interior de nuestra casa, y así lo aseguran expertos en jardinería. De acuerdo a los que más saben, los cuidados que hay que tener para contar con un árbol de jade son los siguientes:

  • Regar cada 4 días
  • Evitar el contacto directo con la luz del sol
  • Evitar estar en una zona de paso de calefacción o un sitio muy húmedo
  • Evitar temperaturas mayores a los 24° y menores a los 13°

Por qué se recomienda trasplantar una planta

Los especialistas en jardinería recomiendan constantemente el trasplante de cualquier tipo de planta que tengamos, y entre ellas, se ve incluida nuestro árbol de jade.


Trasplantar el árbol de jade puede incluso ayudarla a curarse de problemas con hongos

Los motivos por los cuales hay que trasplantar nuestro árbol de jade son los siguientes:

  • Genera una renovación en el sustrato de la tierra
  • Controlar el tamaño de la planta
  • Favorece al crecimiento de las raíces
  • Mejorar su salud general

Cómo trasplantar nuestro árbol de jade

Los consejos para trasplantar nuestro árbol de jade, de acuerdo a especialistas en jardinería, son los siguientes:

  • Si el árbol de jade es jóven, hacerlo cada 2 o 3 años. Si es una planta vieja, cada 4 o 5 años
  • Trasplantarla a inicios de la primavera, época donde más crece
  • No regar inmediatamente tras trasplantar
  • Dejar al menos 8 días, para que las raíces cicatricen
  • No hay que apresurarse a trasplantarla
  • Evitar el paso de una maceta pequeña a una mayor, manipulando mucho tiempo la planta

