Cómo trasplantar un árbol de jade: consejo de jardinería de interior

Esta suculenta que proviene desde el centro de África, es una planta ideal para poder decorar el interior de nuestra casa, y así lo aseguran expertos en jardinería. De acuerdo a los que más saben, los cuidados que hay que tener para contar con un árbol de jade son los siguientes:
- Regar cada 4 días
- Evitar el contacto directo con la luz del sol
- Evitar estar en una zona de paso de calefacción o un sitio muy húmedo
- Evitar temperaturas mayores a los 24° y menores a los 13°
Por qué se recomienda trasplantar una planta
Los especialistas en jardinería recomiendan constantemente el trasplante de cualquier tipo de planta que tengamos, y entre ellas, se ve incluida nuestro árbol de jade.
Trasplantar el árbol de jade puede incluso ayudarla a curarse de problemas con hongos
Los motivos por los cuales hay que trasplantar nuestro árbol de jade son los siguientes:
- Genera una renovación en el sustrato de la tierra
- Controlar el tamaño de la planta
- Favorece al crecimiento de las raíces
- Mejorar su salud general
Cómo trasplantar nuestro árbol de jade
Los consejos para trasplantar nuestro árbol de jade, de acuerdo a especialistas en jardinería, son los siguientes:
- Si el árbol de jade es jóven, hacerlo cada 2 o 3 años. Si es una planta vieja, cada 4 o 5 años
- Trasplantarla a inicios de la primavera, época donde más crece
- No regar inmediatamente tras trasplantar
- Dejar al menos 8 días, para que las raíces cicatricen
- No hay que apresurarse a trasplantarla
- Evitar el paso de una maceta pequeña a una mayor, manipulando mucho tiempo la planta