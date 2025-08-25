Cómo trasplantar un árbol de jade: consejo de jardinería de interior

Esta suculenta que proviene desde el centro de África, es una planta ideal para poder decorar el interior de nuestra casa, y así lo aseguran expertos en jardinería. De acuerdo a los que más saben, los cuidados que hay que tener para contar con un árbol de jade son los siguientes:

Regar cada 4 días

Evitar el contacto directo con la luz del sol

Evitar estar en una zona de paso de calefacción o un sitio muy húmedo

Evitar temperaturas mayores a los 24° y menores a los 13°

Por qué se recomienda trasplantar una planta

Los especialistas en jardinería recomiendan constantemente el trasplante de cualquier tipo de planta que tengamos, y entre ellas, se ve incluida nuestro árbol de jade.

arbol de jade (4) Trasplantar el árbol de jade puede incluso ayudarla a curarse de problemas con hongos

Los motivos por los cuales hay que trasplantar nuestro árbol de jade son los siguientes:

Genera una renovación en el sustrato de la tierra

Controlar el tamaño de la planta

Favorece al crecimiento de las raíces

Mejorar su salud general

Cómo trasplantar nuestro árbol de jade

Los consejos para trasplantar nuestro árbol de jade, de acuerdo a especialistas en jardinería, son los siguientes: