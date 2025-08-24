Poner ajo al árbol de jade: por qué lo recomiendan expertos en jardinería

Cada vez son más las personas que buscan decorar su casa con un toque más natural, e inclusive pensando en las recomendaciones del Feng Shui. En este contexto es que el fanatismo por el árbol de jade comenzó a crecer, casi como una tendencia mundial, especialmente por las recomendaciones de los expertos en jardinería.

Esta planta es una que requiere de cuidados mínimos, y es que el árbol de jade, si bien puede tenerse en el exterior dependiendo de las condiciones, es una especie ideal para decorar el interior de nuestro hogar. Para ello, hay que simplemente prestarle atención a los siguientes consejos:

arbol de jade (7) Presta atención al paso a paso para beneficiar tu árbol de jade con ajo

Regarla cada 4 días

Que no esté expuesta al sol

Evitar los espacios con corriente de aire de calefacción

Por qué ponerle ajo al árbol de jade

Hay excelentes abonos naturales, y el ajo, de acuerdo a especialistas en jardinería, es perfecto para cumplir este rol. No para favorecer el crecimiento de la planta, sino más bien para que sea víctima de problemas vinculados con hongos, esto ocurre porque la verdura cuenta con grandes propiedades antifúngicas y antibacterianas.

Para preparar este abono con ajo, que ayudará a nuestro árbol de jade, hay que seguir las siguientes instrucciones: