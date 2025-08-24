Poner ajo al árbol de jade: por qué lo recomiendan expertos en jardinería

El árbol de jade es un verdadero furor mundial, y es que son miles de personas las que han elegido esta planta para decorar el interior de su casa. No solo es muy buscada por sus cualidades económicas, sino también por una serie de recomendaciones de los que más saben de jardinería.

El mundo de la jardinería es más amplio de lo que muchos conocen, no solo sobre recomendaciones de tipo de plantas, sino incluso sobre consejos para mejorar el cuidado de ellas. Muchos especialistas recomiendan colocar ajo en nuestro árbol de jade, y los beneficios te dejarán sin palabras.

arbol de jade (9)
Expertos en jardinería sorprendieron al revelar cómo se ve beneficiado el árbol de jade con un poco de ajo

Por qué muchas personas buscan tener un árbol de jade

El árbol de jade es una planta de origen africano, que con el paso de los años ha ido traspasando fronteras, hasta ser en la actualidad, una suculenta que no tiene ningún tipo de rival. Para muchos es la especie del momento, y es que muchos acuden a ella por dos motivos: poderes energéticos y pocos cuidados que necesita.

Cada vez son más las personas que buscan decorar su casa con un toque más natural, e inclusive pensando en las recomendaciones del Feng Shui. En este contexto es que el fanatismo por el árbol de jade comenzó a crecer, casi como una tendencia mundial, especialmente por las recomendaciones de los expertos en jardinería.

Esta planta es una que requiere de cuidados mínimos, y es que el árbol de jade, si bien puede tenerse en el exterior dependiendo de las condiciones, es una especie ideal para decorar el interior de nuestro hogar. Para ello, hay que simplemente prestarle atención a los siguientes consejos:

arbol de jade (7)
Presta atención al paso a paso para beneficiar tu árbol de jade con ajo

  • Regarla cada 4 días
  • Que no esté expuesta al sol
  • Evitar los espacios con corriente de aire de calefacción

Por qué ponerle ajo al árbol de jade

Hay excelentes abonos naturales, y el ajo, de acuerdo a especialistas en jardinería, es perfecto para cumplir este rol. No para favorecer el crecimiento de la planta, sino más bien para que sea víctima de problemas vinculados con hongos, esto ocurre porque la verdura cuenta con grandes propiedades antifúngicas y antibacterianas.

Para preparar este abono con ajo, que ayudará a nuestro árbol de jade, hay que seguir las siguientes instrucciones:

  1. Pelar 4 dientes de ajos frescos
  2. Licuar el ajo con medio litro de agua
  3. Colocar el líquido en un atomizador y pulverizar la tierra de la planta

