Por qué aparece moho en mi árbol de jade

El árbol de jade es tendencia entre dos grupos, los fanáticos de las energías y quienes quieren decorar el interior de su casa. Esta planta es cada vez más buscada, y los expertos en jardinería la recomiendan por completo.

Muchas veces, por más cuidados que tengamos, no todo el mundo es experto en jardinería, por ello mismo no sabemos afrontar distintas situaciones con las plantas. Se reveló el motivo por el cual sale moho en nuestro árbol de jade, y un truco muy sencillo que nos ayudará a olvidarnos de este problema por completo.

Árbol de Jade moho.jpg
Expertos en jardinería detallaron por qué y cómo terminar con el moho de tu árbol de jade

Por qué recomiendan tener un árbol de jade en casa

El árbol de jade es una de las plantas que todo el mundo busca tener en su hogar, y es que se trata de una de las especies más estéticas y que menos cuidados necesita para que se encuentre en un excelente estado de salud. Ni hablar de los beneficios energéticos que esta tiene.

A pesar de no tener muchos, hay una serie de cuidados que de manera obligatoria debemos tener, especialmente con aquellas plantas que son para el interior de casa. El primordial es que no le dé la luz del sol de manera directa durante mucho tiempo. Además, el árbol de jade suele generar un ambiente más húmedo.

Ahora, ¿por qué tanta gente quiere tenerla en su casa? La respuesta que más se repite es de que eligen el árbol de jade es una planta más que estética, pero también mejora la calidad del aire, e inclusive se cree que mejora el bienestar del ambiente del hogar.

Árbol de Jade (2).jpg
El árbol de jade es una planta ideal para decorar el interior de tu hogar

Por qué aparece moho en mi árbol de jade: un truco de jardinería para eliminarlo

Expertos en jardinería aseguran que el moho es uno de los problemas más comunes que puede sufrir nuestro árbol de jade, y esto se puede identificar en la planta como una pelusa de color blanco. Esto ocurre por:

  • Falta de ventilación
  • Temperaturas muy altas
  • Exceso de humedad ambiental y de tierra
  • Materia orgánica en el sustrato de la tierra

Si trabajamos a tiempo, el moho no le hará daño a nuestro árbol de jade, es por ello que hay que seguir un truco de jardinería para salvar a la planta. Para ello, deberemos retirar el moho y los primeros dos o tres centímetros de la tierra, y luego cambiarla por tierra seca y nueva..

