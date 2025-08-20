A pesar de no tener muchos, hay una serie de cuidados que de manera obligatoria debemos tener, especialmente con aquellas plantas que son para el interior de casa. El primordial es que no le dé la luz del sol de manera directa durante mucho tiempo. Además, el árbol de jade suele generar un ambiente más húmedo.

Ahora, ¿por qué tanta gente quiere tenerla en su casa? La respuesta que más se repite es de que eligen el árbol de jade es una planta más que estética, pero también mejora la calidad del aire, e inclusive se cree que mejora el bienestar del ambiente del hogar.

Árbol de Jade (2).jpg El árbol de jade es una planta ideal para decorar el interior de tu hogar

Por qué aparece moho en mi árbol de jade: un truco de jardinería para eliminarlo

Expertos en jardinería aseguran que el moho es uno de los problemas más comunes que puede sufrir nuestro árbol de jade, y esto se puede identificar en la planta como una pelusa de color blanco. Esto ocurre por:

Falta de ventilación

Temperaturas muy altas

Exceso de humedad ambiental y de tierra

Materia orgánica en el sustrato de la tierra

Si trabajamos a tiempo, el moho no le hará daño a nuestro árbol de jade, es por ello que hay que seguir un truco de jardinería para salvar a la planta. Para ello, deberemos retirar el moho y los primeros dos o tres centímetros de la tierra, y luego cambiarla por tierra seca y nueva..