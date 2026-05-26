Científicos modernos, maravillados por la ingeniería de las pirámides que las hicieron a prueba de terremotos

La marcada diferencia entre ambos registros funciona como una barrera de protección. Al vibrar a un ritmo distinto que el suelo, la energía del temblor no se transmite con facilidad hacia el monumento. Colin Caprani y Scott Menegon, ingenieros de las universidades de Monash y Swinburne, explicaron: “Si el suelo y la estructura vibran a diferentes velocidades, es menos probable que el suelo alimente de energía de manera eficiente a la estructura”.

Varios elementos arquitectónicos ayudan a mantener la estabilidad. La base ancha asentada sobre roca madre de piedra caliza y el centro de gravedad bajo otorgan un equilibrio ideal. Las habitaciones y los pasadizos interiores también funcionan para liberar las presiones internas. Asem Salama, geocientífico del Instituto Nacional de Investigación de Astronomía y Geofísica de El Cairo, señaló que estos datos aportan conocimiento sobre la conservación a largo plazo.

Los autores aclararon que estas características no surgieron de forma planificada para resistir sismos. Los constructores lograron un modelo simétrico y balanceado mediante la acumulación de experiencias previas. Los ingenieros de Egipto optimizaron sus técnicas con el paso de los siglos tras evaluar sus aciertos y sus fallas. Los expertos indicaron en el informe que cualquier hipótesis sobre una optimización sísmica intencional por parte de los arquitectos antiguos es especulativa.

Miles de obreros trabajaron durante más de dos décadas para levantar el monumento del faraón Khufu. El grupo de operarios apiló un total de 2.3 millones de bloques de piedra caliza y de granito. La obra alcanzó los 481 pies de altura y mantuvo el récord del edificio más alto del mundo durante 3.800 años.

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Resistencia frente a terremotos

La historia demostró la enorme resistencia de esta edificación ante los peores terremotos de la región. Un sismo de magnitud 6.8 causó graves destrozos y muertes en el sur de El Cairo en el año 1847, pero casi no afectó a la estructura. Otro temblor de magnitud 5.9 golpeó la zona en 1992 y provocó únicamente la caída de una piedra suelta.

Mohamed ElGabry, sismólogo y líder del proyecto, afirmó que todos los elementos combinados dieron forma a una estructura coherente. Salama concluyó sobre el hallazgo: “Se sintió como descubrir una obra maestra de la ingeniería empírica que estuvo escondida a plena vista durante miles de años”.