Ni Suez ni Panamá: la nueva ruta marítima que Israel proyectó para conectar Asia y Europa

La idea nació como una necesidad estratégica de Israel tras los bloqueos marítimos ocurridos en los años 50, cuando Egipto controlaba el acceso regional. El proyecto tomó forma técnica en 1963, luego de que un memorando desclasificado de Estados Unidos propusiera excavar una ruta alternativa de aproximadamente 293 kilómetros a través del desierto. Incluso se llegó a plantear el uso de explosiones nucleares controladas para abrir paso entre la roca sólida, una idea que finalmente fue descartada por su enorme costo y riesgo.

Aunque durante décadas permaneció archivado, el proyecto volvió a ganar atención tras el bloqueo del buque Ever Given en 2021 y la creciente inestabilidad en el Mar Rojo. Hoy, el proyecto de la infraestrutura del Canal Ben-Gurión es visto como una posible solución para diversificar el comercio marítimo global y reducir la dependencia de rutas controladas por terceros países.

Canal Ben-Gurión (1)

¿Cómo es esta nueva ruta?

El diseño conceptual plantea una infraestructura mucho más profunda y moderna que el Canal de Suez. Tendría canales de doble sentido, permitiendo el tránsito simultáneo de grandes embarcaciones, algo que aumentaría considerablemente la capacidad de circulación. Además, sus muros estarían construidos sobre roca, lo que reduciría significativamente las tareas de mantenimiento en comparación con las costas arenosas del canal egipcio.

El proyecto de esta nueva ruta se caracteriza por: