La estudiante mendocina elegida por un programa en Tanzania que necesita ayuda para cumplir su sueño

morella farias dos Morella desea viajar y ganar experiencia en Tanzania. Por eso su familia inició una campaña solidaria. Foto: redes sociales

Sin embargo, detrás de esa enorme oportunidad también apareció un desafío difícil: reunir el dinero necesario para viajar.

Aunque obtuvo la beca académica, Morella necesita costear los pasajes aéreos y la visa para poder concretar la experiencia. Por eso, junto a su familia, comenzó una campaña solidaria que incluye rifas, eventos y distintas actividades para intentar llegar al monto necesario.

"Viajar a Africa es una oportunidad increíble"

“Es una oportunidad increíble y no quiero dejarla pasar”, asegura.

Morella es egresada del Colegio Universitario Central y actualmente estudia la Licenciatura en Turismo en la Universidad Nacional de Cuyo. Su historia con los Colegios del Mundo Unido comenzó varios años atrás, cuando conoció a otra alumna mendocina que había logrado ingresar al programa.

“Había una compañera del colegio que quedó seleccionada cuando yo era más chica y desde ese momento la idea me quedó dando vueltas en la cabeza”, recuerda.

Sin embargo, recién en 5to año decidió animarse de verdad.

“Cuando aparece esa típica pregunta de ‘¿y ahora qué hago?’, sentí que era el momento de intentarlo”, cuenta.

Lo que vino después fue un proceso tan largo como intenso.

Cada año, el sistema de selección cambia, pero en su caso atravesó cinco etapas diferentes: dos exámenes poco convencionales, dos entrevistas personales y una instancia de convivencia en Mendoza junto a otros jóvenes de todo el país.

“Fue un campamento de tres días con unos 30 chicos de distintas provincias. Fue una experiencia súper enriquecedora porque ya ahí empezabas a entender la diversidad de miradas y realidades”, relata.

La importancia de quedar seleccionada y el desafío de reunir el dinero

El proceso comenzó en agosto de 2025 y terminó recién en enero de este año. La confirmación oficial llegó meses después, en abril.

“Fue una emoción enorme. Había dedicado muchísimo tiempo y esfuerzo y saber que había quedado seleccionada fue muy fuerte”, dice.

Pero más allá de la dimensión académica, Morella siente que el viaje representa algo mucho más profundo.

Para ella, convivir con jóvenes de países tan distintos como España, Filipinas, Uganda o Argentina será una manera de romper prejuicios y abrir la cabeza.

“Creo que muchas veces opinamos sobre culturas o sociedades que realmente no conocemos. Esta experiencia te permite convivir directamente con personas que viven esas realidades y entenderlas desde otro lugar”, explica.

Y agrega una reflexión que atraviesa toda la esencia del programa: “En un mundo cada vez más globalizado y conflictivo, necesitamos generar espacios de diálogo entre distintas culturas, idiomas y formas de pensar”.

En Tanzania, Morella llevará también algo muy propio: la identidad argentina.

“Es una gran responsabilidad porque representamos a los jóvenes de nuestras ciudades, nuestras necesidades y nuestras realidades”, sostiene.

Y aunque faltan meses para el viaje, ya imagina las conversaciones, los intercambios culturales y hasta el entusiasmo de mostrar las costumbres argentinas.

“Tenemos un país increíble, reconocido por su cultura y por su gente. Quiero llevar lo mejor de Argentina y que todos conozcan lo hermoso que es nuestro país”, asegura entre risas.

Futuros líderes jóvenes y comprometidos

La experiencia apunta además a formar futuros líderes jóvenes comprometidos con el cambio social y comunitario. Por eso, Morella cree que el aprendizaje no quedará solamente en ella.

“Estoy convencida de que este tipo de oportunidades generan crecimiento personal, pero también impacto en la comunidad cuando uno vuelve”, dice.

De hecho, uno de sus principales objetivos es seguir difundiendo estas becas para que más adolescentes mendocinos sepan que existen.

“Quiero que chicos de todos los departamentos se animen a postularse. Mucha gente piensa que estas oportunidades son imposibles o que solo están destinadas a determinados sectores, y no es así”, explica.

Esa idea aparece constantemente en su discurso: demostrar que, más allá de las dificultades económicas, sí se puede acceder a experiencias internacionales de enorme nivel académico.

morella farias fiesta El discurso de Morella: demostrar que, más allá de las dificultades económicas, sí se puede acceder a experiencias internacionales de enorme nivel académico. Foto: gentileza Morella Farías

Pero para lograrlo primero necesita viajar.

Y ahí aparece la parte más difícil de esta historia.

Aunque la beca cubre el programa educativo, los costos del traslado y la documentación son muy elevados para cualquier familia trabajadora. Por eso comenzaron a organizar rifas, bingos y hasta torneos de truco con el objetivo de recaudar fondos.

Para la campaña solidaria se necesita dinero

“Estamos haciendo todo lo posible”, cuenta.

Toda la información sobre las campañas y actividades solidarias se publica en su cuenta de Instagram, @morefariasj_ , donde además muchas personas comenzaron a compartir su historia para ayudarla a viralizar el pedido.

La joven reconoce que atravesar esta etapa también es movilizante.

“Uno siente mucha felicidad por haber quedado seleccionado, pero al mismo tiempo aparece la incertidumbre económica”, admite.

more farias "Uno siente mucha felicidad por haber quedado seleccionado, pero al mismo tiempo aparece la incertidumbre económica", dice la mendocina Morella Farías. Foto: gentileza Morella Farías

Sin embargo, lejos de desanimarse, el apoyo de amigos, compañeros y personas desconocidas le devolvió fuerzas.

“Hay mucha gente ayudando, compartiendo y colaborando. Eso emociona muchísimo”, asegura.

Morella sabe que el viaje no será solamente un logro personal. También siente que abrirá puertas para otros jóvenes mendocinos que quizás hoy ni siquiera imaginan que una oportunidad así puede existir.

Por eso insiste tanto en transmitir un mensaje claro: “No importa de dónde vengas o cuál sea tu situación económica. Estas oportunidades también pueden ser para vos”.

Campaña solidaria, rifas y actividades

Mientras tanto, sigue estudiando, organizando actividades solidarias y soñando con ese momento en el que finalmente pueda subir a un avión rumbo a África.

Allá, en Tanzania, la esperarán jóvenes de distintas partes del planeta para debatir sobre educación, liderazgo, sostenibilidad y futuro.

Y entre ellos estará una mendocina de 18 años que se animó a creer que podía llegar mucho más lejos de lo que imaginaba.

Quienes deseen colaborar con Morella pueden contactarse a través de su cuenta de Instagram @morefariasj_, donde publica rifas, eventos y distintas campañas solidarias para reunir el dinero necesario para viajar a Tanzania.