Por qué se caen las hojas de mi árbol de jade

Por qué se caen las hojas de mi árbol de jade

El árbol de jade es una planta atractiva en todos los aspectos, y es que no solo es una especie muy vinculada a las energías de abundancia, sino que además es perfecta para decorar el interior de nuestro hogar.

La mayoría de las personas tienen conocimientos básicos sobre jardinería, y a diario nos cruzamos con situaciones que no sabemos explicar, ni siquiera afrontar. Presta mucha atención, porque si se caen las hojas del árbol de jade, especialistas en la materia revelaron por qué ocurre y que hacer para evitarlo.

arbol de jade (5)
Las hojas de tu árbol de jade pueden caer por varios motivos, de acuerdo a especialistas en jardinería

Las hojas de tu árbol de jade pueden caer por varios motivos, de acuerdo a especialistas en jardinería

Árbol de jade: por qué tenerla en casa

El árbol de Jade es una planta que se la reconoce a la distancia por sus características hojas, y es que estamos hablando de una parte redonda y sumamente carnosa, que incluso muchos la llegan a comparar con la forma de una moneda. Estamos hablando de una planta muy fácil de cuidar y muy linda para la estética de la casa.

También es importante destacar que el árbol de Jade tiene una gran presencia e importancia energéticamente hablando. Para aquellos seguidores del Feng Shui o que le dan relevancia a las energías del hogar, remarcan la importancia de esta planta por las almas que transmiten al ambiente y por sus poderes, vinculados a la buena suerte y a la riqueza.

Los especialistas en materia de jardinería aseguran que esta planta, de origen africano, cuenta con cuidados mínimos, y es por eso que muchas personas se han orientado por elegir al árbol de jade. Los principales cuidados apuntan a los siguientes consejos:

  • Regarla cada 4 días
  • Evitar un lapso grande de exposición de luz al sol
  • Evitar que no esté expuesta a corrientes de calefacción
  • Prestarle atención al sustrato de la tierra
arbol de jade (7)
Inclusive un riego de forma errónea puede enfermar a tu árbol de jade

Inclusive un riego de forma errónea puede enfermar a tu árbol de jade

Por qué se caen las hojas del árbol de jade: explicación de expertos en jardinería

Las personas que más saben sobre el tema de jardinería, aseguran que nuestro árbol de jade puede sufrir cualquier tipo de enfermedad, como otras plantas. Cada vez que la vemos padecer de un comportamiento extraño, como que se le caen las hojas o verle manchas blancas, es porque algo ocurre con ella.

De acuerdo a los expertos en jardinería, las hojas del árbol de jade pueden caerse por:

  • Falta o exceso de riego
  • Mal drenaje del agua
  • Sustrato pobre
  • Mala luminosidad
  • Plagas
  • Contraste de temperatura
  • Productos químicos agresivos

Temas relacionados:

Te puede interesar