Por qué se caen las hojas de mi árbol de jade

También es importante destacar que el árbol de Jade tiene una gran presencia e importancia energéticamente hablando. Para aquellos seguidores del Feng Shui o que le dan relevancia a las energías del hogar, remarcan la importancia de esta planta por las almas que transmiten al ambiente y por sus poderes, vinculados a la buena suerte y a la riqueza.

Los especialistas en materia de jardinería aseguran que esta planta, de origen africano, cuenta con cuidados mínimos, y es por eso que muchas personas se han orientado por elegir al árbol de jade. Los principales cuidados apuntan a los siguientes consejos:

Regarla cada 4 días

Evitar un lapso grande de exposición de luz al sol

Evitar que no esté expuesta a corrientes de calefacción

Prestarle atención al sustrato de la tierra

arbol de jade (7) Inclusive un riego de forma errónea puede enfermar a tu árbol de jade

Por qué se caen las hojas del árbol de jade: explicación de expertos en jardinería

Las personas que más saben sobre el tema de jardinería, aseguran que nuestro árbol de jade puede sufrir cualquier tipo de enfermedad, como otras plantas. Cada vez que la vemos padecer de un comportamiento extraño, como que se le caen las hojas o verle manchas blancas, es porque algo ocurre con ella.

De acuerdo a los expertos en jardinería, las hojas del árbol de jade pueden caerse por: