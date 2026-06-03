La fibra alimentaria que necesitamos cada día para tener un buen tránsito intestinal

La fibra representa un componente crucial en la alimentación equilibrada de los adultos. Diversos estudios señalan que estos elementos vegetales pasan a través del estómago sin sufrir alteraciones en su estructura original. El organismo no descompone estas sustancias, permitiendo que recorran el sistema con un propósito claro: facilitar la expulsión de desechos.
Mantener niveles adecuados de fibra ayuda a prevenir molestias como el estreñimiento crónico. Cuando la dieta carece de estos nutrientes, el sistema sufre una ralentización que genera malestar constante. Por el contrario, un aporte suficiente garantiza que el proceso natural se realice de forma constante.
Guía para el consumo diario
Los expertos recomiendan una ingesta diaria que oscila entre los 25 y 38 gramos. Esta cifra depende estrictamente de factores como la edad o el sexo de cada individuo. Superar los 50 años suele reducir el requerimiento, mientras que los jóvenes necesitan mayores cantidades para procesar la energía.
Los alimentos ricos en fibra como las lentejas, arvejas, manzanas o frambuesas aportan beneficios directos. Las semillas de chía o los cereales integrales también suman nutrientes necesarios. Resulta recomendable aumentar las porciones de manera gradual para evitar situaciones incómodas como gases o hinchazón abdominal.
El rol del agua en la alimentación
Beber abundante agua durante el día permite que la fibra actúe correctamente dentro del organismo. Sin una hidratación constante, el tránsito se vuelve complejo o doloroso. El agua hidrata el contenido del estómago, permitiendo que todo avance con mayor fluidez por los intestinos.
Ignorar la falta de estos nutrientes en la dieta diaria conlleva riesgos evitables. Si aparecen síntomas persistentes, la consulta con un profesional resulta obligatoria. Los cambios en la digestión requieren atención especializada antes de tomar medidas drásticas como la ingesta de suplementos innecesarios.