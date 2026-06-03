La fibra alimentaria que necesitamos cada día para tener un buen tránsito intestinal

dieta fibra comer Es importante incluir la fibra en una dieta balanceada.

Los alimentos ricos en fibra como las lentejas, arvejas, manzanas o frambuesas aportan beneficios directos. Las semillas de chía o los cereales integrales también suman nutrientes necesarios. Resulta recomendable aumentar las porciones de manera gradual para evitar situaciones incómodas como gases o hinchazón abdominal.

El rol del agua en la alimentación

Beber abundante agua durante el día permite que la fibra actúe correctamente dentro del organismo. Sin una hidratación constante, el tránsito se vuelve complejo o doloroso. El agua hidrata el contenido del estómago, permitiendo que todo avance con mayor fluidez por los intestinos.

Ignorar la falta de estos nutrientes en la dieta diaria conlleva riesgos evitables. Si aparecen síntomas persistentes, la consulta con un profesional resulta obligatoria. Los cambios en la digestión requieren atención especializada antes de tomar medidas drásticas como la ingesta de suplementos innecesarios.