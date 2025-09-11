Cómo hacer ajíes al escabeche en vinagre: la receta de la conserva casera de la abuela

Además, esta receta es exquisita cuando se le incluyen en alguna picada junto a otro tipo de conservas, como por ejemplo las berenjenas al escabeche, porotos al escabeche o pollo al escabeche.

Para que esta elaboración quede 10 puntos, se recomienda una receta que comparte el sitio Cookpad, que sale súper deliciosa.

receta-ajies-al-escabeche Esta receta se puede preparar con ajíes de cualquier color.

Receta de ajíes al escabeche en vinagre

Lo bueno de esta receta es que se elabora con ingredientes de fácil acceso y preferentemente con ajíes de buena calidad, de cualquier color (verdes, naranjas, amarillos o rojos).

Ingredientes (para 2 frascos)

15 ajíes

2 zanahorias

2 cebollas

4 dientes de ajo

4 hojas de laurel

4 tazas de vinagre de manzana

8 tazas de agua

Sal a gusto

2 frascos esterilizados (lavados con agua hirviendo)

receta-ajies-escabeche Esta receta de ajíes al escabeche son especiales para preparar distintos aderezos.

Paso a paso de la receta de ajíes al escabeche en vinagre

El primer paso consiste en cortar las zanahorias en rodajas y ponerlas a cocinar en una olla o cacerola junto con el agua y el vinagre. Incorporar los ajíes cortados a la mitad, las cebollas cortadas en cuatro, los dientes de ajo, las hojas de laurel, sal y hervir hasta que todos los ingredientes queden tiernos. Comenzar a llenar los frascos esterilizados con todas las verduras y agregarle el líquido hasta la parte de arriba. Conservar en la heladera cerrados herméticamente. Pueden llegar a durar hasta 6 meses, siempre y cuando los ajíes estén bien sumergidos en la mezcla de agua y vinagre de la cocción.