Cómo se hacen los Panqueques soufflé: la receta con 4 ingredientes, esponjosísima y fácil de elaborar

La particularidad de los panqueques soufflé es que, al cocinarlos, quedan como unas tortitas esponjosas y blanditas como una nube. Esta receta japonesa es ideal para el desayuno o la merienda, ya que se pueden acompañar de los toppings que uno elija: frutas cortadas, miel, chocolate derretido, crema batida, dulce de leche, entre otros.

panqueques soufflé (4) La receta de los panqueques soufflé es diferente a la tradicional y tiene una masa esponjosísima. Foto: iStock.

Recetas: panqueques soufflé esponjosso y tiernos

Los soufflé pancake son unos panqueques esponjosos de origen japonés que se suelen preparar para disfrutar durante la merienda. Te dejamos la receta de Estefanía Colombo compartida por el sitio elGourmet.