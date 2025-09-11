Inicio Recetas Recetas
¡Para desayunar!

Cómo se hacen los Panqueques soufflé: la receta con 4 ingredientes, esponjosísima y fácil de elaborar

Son esponjosos y tiernos. Los panqueques soufflé son una de las recetas más sencillas y ricas para el desayuno o la merienda

Los panqueques soufflé son más esponjosos que los tradicionales y tienen una receta sencilla. Foto: gentileza kitchenaid.

Los panqueques soufflé son una de las recetas de origen japonés que se sirven en el desayuno y, con suerte, se pueden en algunas cafeterías o restaurantes. Afortunadamente, es un desayuno fácil y rápido de elaborar en casa, y tiene una textura esponjosa y ligera.

La particularidad de los panqueques soufflé es que, al cocinarlos, quedan como unas tortitas esponjosas y blanditas como una nube. Esta receta japonesa es ideal para el desayuno o la merienda, ya que se pueden acompañar de los toppings que uno elija: frutas cortadas, miel, chocolate derretido, crema batida, dulce de leche, entre otros.

panqueques soufflé (4)
La receta de los panqueques soufflé es diferente a la tradicional y tiene una masa esponjosísima. Foto: iStock.

Recetas: panqueques soufflé esponjosso y tiernos

Los soufflé pancake son unos panqueques esponjosos de origen japonés que se suelen preparar para disfrutar durante la merienda. Te dejamos la receta de Estefanía Colombo compartida por el sitio elGourmet.

Ingredientes:

  • 4 huevos
  • 40 cc. de leche
  • 60 g de harina
  • 50 g de azúcar

Para acompañar (opcional):

  • Miel
  • Frutillas
  • Crema batida
panqueques soufflé (2)
La textura esponjosa de los panqueques soufflé se consigue batiendo las claras de huevo a punto nieve. Foto: iStock.

Cómo preparar la receta de panqueques soufflé, paso a paso

La diferencia entre los panqueques comunes y los soufflé es la forma de cocción. Es importante que estos últimos estén suaves en el medio y ligeramente crujientes por arriba y por abajo. ¿Cómo prepararlos?

  1. Primero, separa las yemas de las claras y reserva. Mezcla las yemas con leche y, una vez unido, agrega harina y revuelve hasta integrar.
  2. A continuación, bate las claras y, cuando comiencen a espumar, agrega el azúcar en forma de lluvia sin dejar de batir hasta obtener un merengue firme.
  3. Luego, toma un poco de merengue y ve agregando las yemas de a poco, con movimientos envolventes, hasa unir bien.
  4. Cocina los panqueques soufflé en una sartén pincelada con manteca fundida. Agrega un cucharón de la preparación y cocina a fuego lento hasta que se endurezca en la superficie.
  5. Cuando se forme un piso, agrega por encima un poco más de la mezcla y suma un chorrito de agua en la sartén. Sigue cocinando los panqueques soufflé por unos minutos, dalos vuelta y termina la cocción.
  6. Para terminar, sirve los panqueques con miel, frutillas y crema batida o lo que más te guste. Sirve en el desayuno o la merienda acompañados de un rico café.

