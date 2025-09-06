Cómo hacer un Budín de avena y manzana: la receta del pan dulce húmedo y esponjoso con 8 ingredientes

Las frutas, como la manzana y las pasas, son ingredientes esenciales para las recetas sin azúcar, debido a que aportan mucho sabor. Por su parte, la avena reemplaza a la harina común del pan dulce y es una fuente de fibra perfecta para incluir en la alimentación saludable.

budín de manzana y avena La receta del budín de avena y manzana es una opción saludable y nutritiva para la merienda. Foto: gentileza recetasgratis.

Recetas: budín de avena y manzana, el pan dulce esponjoso

El budín de avena y manzana es una especie de pan dulce sabroso y saludable para el mate. Te dejamos una receta exquisita compartida por Infobae.