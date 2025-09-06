Inicio Recetas budín
Alimentación saludable

Cómo hacer un Budín de avena y manzana: la receta del pan dulce húmedo y esponjoso con 8 ingredientes

Avena y manzana son la mejor combinación para hacer recetas saludables, como este budín o pan dulce con pasas

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
Este budín de manzana y avena se prepara con pocos ingredientes y es sencillo. Foto: gentileza infobae.

Este budín de manzana y avena se prepara con pocos ingredientes y es sencillo. Foto: gentileza infobae.

El pan dulce que todos conocemos es el navideño, pero hay otras recetas saludables que podemos elaborar con ingredientes naturales y de forma sencilla. En esta oportunidad, vamos a aprovechar los beneficios nutritivos de la avena, la manzana y las pasas para hacer un budín húmedo.

Las frutas, como la manzana y las pasas, son ingredientes esenciales para las recetas sin azúcar, debido a que aportan mucho sabor. Por su parte, la avena reemplaza a la harina común del pan dulce y es una fuente de fibra perfecta para incluir en la alimentación saludable.

budín de manzana y avena
La receta del bud&iacute;n de avena y manzana es una opci&oacute;n saludable y nutritiva para la merienda. Foto: gentileza recetasgratis.

La receta del budín de avena y manzana es una opción saludable y nutritiva para la merienda. Foto: gentileza recetasgratis.

Recetas: budín de avena y manzana, el pan dulce esponjoso

El budín de avena y manzana es una especie de pan dulce sabroso y saludable para el mate. Te dejamos una receta exquisita compartida por Infobae.

Ingredientes:

  • 3 huevos
  • 1 taza de avena
  • 100 ml. de agua
  • 2 manzanas
  • Jugo de medio limón
  • 1 cdita. de miel
  • 60 gr. de pasas
  • 1 cdita. de polvo de hornear

Cobertura (opcional):

  • 3 cdas. de yogur griego
  • 1 cda. de miel
  • Almendras, c/n
budín de manzana y avena (2)
El bud&iacute;n de avena, manzana y pasas es una especie de pan dulce que lleva pocos ingredientes. Foto: gentileza recetasgratis.

El budín de avena, manzana y pasas es una especie de pan dulce que lleva pocos ingredientes. Foto: gentileza recetasgratis.

Cómo preparar pan dulce de avena y manzana: la receta del budín húmedo

  1. Primero, en un bowl, agrega los huevos y la avena. Mezcla bien, cubre con papel film y deja reposar por 15 minutos.
  2. A continuación, retira la cáscara y corta las 2 manzanas. Cocina en una olla con agua y jugo de medio limón. Deben quedar suaves.
  3. Muele las manzanas y, cuando la avena se haya hinchado, agrega el puré a la preparación. Mezcla bien.
  4. Luego, enguaja las pasas de uva con agua, seca con papel de cocina y agrégalas a la preparación. Suma el polvo de hornear y mezcla bien.
  5. Lleva la preparación a un molde para hornear forrado con papel manteca y cocina el budín durante 50 minutos a 180ºC.
  6. Por otra parte, haz una mezcla con 3 cucharadas de yogur griego y una de miel. Pica las almendras finamente y, una vez que el pan dulce esté listo, cúbrelo con esta mezcla.

