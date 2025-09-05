Cómo cocinar alcaucil (alcachofa): la receta tiernita, mantecosa y sencilla de hacer con 5 ingredientes

La forma más sencilla de preparar alcauciles es al vapor y luego acompañarlos con una vinagreta de aceite, limón y vinagre. Otra opción es servirlos con un dip de manteca o mayonesa con hierbas.

El alcaucil es un capullo de un cardo, una flor, cuyas hojas cubren un centro tan tierno y fibroso como delicioso. La forma de comer las hojas es toda una novedad: no se pueden morder, por lo que hay que rasparlas con los dientes para comer las partes tiernas. A los más chicos, les encanta.