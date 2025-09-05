Cómo cocinar alcaucil (alcachofa): la receta tiernita, mantecosa y sencilla de hacer con 5 ingredientes

alcaucil cocido
La alcachofa es una verdura tierna y sabrosa con la que s epueden elaborar muchas recetas para el almuerzo o la cena. Foto: iStock.
Recetas: cómo cocinar alcaucil al vapor (alcachofa)
Te dejo la receta de mi abuela para preparar alcauciles al vapor. Seguramente, a vos también te recuerden a la infancia. ¿Qué necesitas?
Ingredientes:
- 8 alcauciles
- 1/2 limón
- Sal
Vinagreta:
- 2 cdas. de aceite
- 1 fuente de ajo (opcional)
- 1 cdita. de orégano (opcional)
- 1 cda. de aceto balsámico
Para la vinagreta, puedes usar solamente aceite de oliva, limón y sal.
El alcaucil al vapor se cocina con limón y sal. Luego, puede acompañarse de una vinagreta sencilla. Foto: gentileza cucinare.
Cómo preparar alcauciles al vapor: la receta paso a paso
- Primero, corta el tronco de los alcauciles, retira las hojas duras de las orillas y corta las puntas, ya que son difíciles de comer. Luego, lávalos y colócalos boca abajo para retirar el exceso de agua.
- A continuación, prepara una olla con agua hasta el borde, acomoda los alcauciles y rocía con el jugo de limón. Agrega sal.
- Tapa la olla y cocina durante 15 a 20 minutos o hasta que, al pinchar el tronco con un tendor, este salga con facilidad.
Vinagreta:
- Para la vinagreta, pela el diente de ajo y pícalo bien chiquito. Reserva.
- Luego, en un bowl, coloca aceite y vinagre y bate para emulsionar. Agrega el resto de los ingredientes y sirve los alcauciles rociados con la vinagreta.
El alcaucil a la vinagreta e suna receta sencilla y perfecta para disfrutar como ensalada. Foto: gentileza realacademiadegastronomia.
Qué comidas se pueden preparar con alcachofa
Esta verdura tierna y sabrosa sirve para elaborar muchas recetas, como gratinados con sofritos de carne, alcauciles rellenos, crema de alcachofa o ensaladas. El truco está en saber cocinarlos bien al vapor, para luego incursionar con otras formas de cocción al horno, por ejemplo.