Inicio Recetas Alcachofa
Riquísimo y tierno

Cómo cocinar alcaucil (alcachofa): la receta tiernita, mantecosa y sencilla de hacer con 5 ingredientes

La alcachofa es una de las verduras más sabrosas y sencillas de cocinar con la que se pueden preparar muchas recetas

Antonella Prandina
Por Antonella Prandina [email protected]
La alcachofa o alcaucil se cocina al vapor y tiene hojas sabrosas y un corazón tierno. Foto: gentileza bonviveur.

La alcachofa o alcaucil se cocina al vapor y tiene hojas sabrosas y un corazón tierno. Foto: gentileza bonviveur.

El alcaucil, también llamado alcachofa, es una verdura de estación con la que se pueden preparar muchas recetas. Sin embargo, para muchas personas, cocinarlos es un misterio. Por lo tanto, no es de las verduras más consumidas en la actualidad, pero lo cuerto es que es riquísima: tiene hojas blanditas y un corazón aún más tierno.

La forma más sencilla de preparar alcauciles es al vapor y luego acompañarlos con una vinagreta de aceite, limón y vinagre. Otra opción es servirlos con un dip de manteca o mayonesa con hierbas.

El alcaucil es un capullo de un cardo, una flor, cuyas hojas cubren un centro tan tierno y fibroso como delicioso. La forma de comer las hojas es toda una novedad: no se pueden morder, por lo que hay que rasparlas con los dientes para comer las partes tiernas. A los más chicos, les encanta.

alcaucil cocido
La alcachofa es una verdura tierna y sabrosa con la que s epueden elaborar muchas recetas para el almuerzo o la cena. Foto: iStock.

La alcachofa es una verdura tierna y sabrosa con la que s epueden elaborar muchas recetas para el almuerzo o la cena. Foto: iStock.

Recetas: cómo cocinar alcaucil al vapor (alcachofa)

Te dejo la receta de mi abuela para preparar alcauciles al vapor. Seguramente, a vos también te recuerden a la infancia. ¿Qué necesitas?

Ingredientes:

  • 8 alcauciles
  • 1/2 limón
  • Sal

Vinagreta:

  • 2 cdas. de aceite
  • 1 fuente de ajo (opcional)
  • 1 cdita. de orégano (opcional)
  • 1 cda. de aceto balsámico

Para la vinagreta, puedes usar solamente aceite de oliva, limón y sal.

alcaucil cocido con vinagreta
El alcaucil al vapor se cocina con limón y sal. Luego, puede acompañarse de una vinagreta sencilla. Foto: gentileza cucinare.

El alcaucil al vapor se cocina con limón y sal. Luego, puede acompañarse de una vinagreta sencilla. Foto: gentileza cucinare.

Cómo preparar alcauciles al vapor: la receta paso a paso

  1. Primero, corta el tronco de los alcauciles, retira las hojas duras de las orillas y corta las puntas, ya que son difíciles de comer. Luego, lávalos y colócalos boca abajo para retirar el exceso de agua.
  2. A continuación, prepara una olla con agua hasta el borde, acomoda los alcauciles y rocía con el jugo de limón. Agrega sal.
  3. Tapa la olla y cocina durante 15 a 20 minutos o hasta que, al pinchar el tronco con un tendor, este salga con facilidad.

Vinagreta:

  1. Para la vinagreta, pela el diente de ajo y pícalo bien chiquito. Reserva.
  2. Luego, en un bowl, coloca aceite y vinagre y bate para emulsionar. Agrega el resto de los ingredientes y sirve los alcauciles rociados con la vinagreta.
alcaucil cocido con vinagreta (1)
El alcaucil a la vinagreta e suna receta sencilla y perfecta para disfrutar como ensalada. Foto: gentileza realacademiadegastronomia.

El alcaucil a la vinagreta e suna receta sencilla y perfecta para disfrutar como ensalada. Foto: gentileza realacademiadegastronomia.

Qué comidas se pueden preparar con alcachofa

Esta verdura tierna y sabrosa sirve para elaborar muchas recetas, como gratinados con sofritos de carne, alcauciles rellenos, crema de alcachofa o ensaladas. El truco está en saber cocinarlos bien al vapor, para luego incursionar con otras formas de cocción al horno, por ejemplo.

Temas relacionados:

Te puede interesar