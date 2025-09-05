Pizza casera para 1 kg de harina: la receta de la masa con 5 ingredientes, riquísima y muy resultona

receta-pizza-napolitana1.jpg
La pizza casera es una receta casi gourmet, ya que lleva ingredientes de calidad, una masa suave y esponjosa y una salsa bien condimentada.
Recetas: cómo preparar salsa para pizza casera
Ingredientes para 6-8 pizzas:
- 1 puré de tomate de 520 gr.
- 1 cebolla grande
- 1 chorrito de aceite
- 1 pizca de sal
- 1 cucharadita de azúcar
- Condimentos: orégano, ají, pimentón, ajo
Procedimiento:
- Para la salsa de pizza, pica la cebolla bien pequeña dora en una sartén con un chorrito de aceite, sal y una cucharadita de azúcar.
- Después, agrega condimento para pizza o las especias que quieras, como orégano, ají, pimentón y ajo.
- Por último, agrega el puré de tomates y cocina por unos minutos más hasta que la salsa se caliente.
Recetas: Chimichurri para pizza con 1 ingrediente secreto
Ingredientes:
- 2 cucharadas de perejil fresco
- 1/2 cucharada de orégano
- 1 diente de ajo
- 1/2 cucharada de pimentón
- 1/2 cucharada de ají molido
- 1/2 cucharadita de sal
- Aceto balsámico o vinagre
- Pimienta negra
- Pimentón ahumado (ingrediente secreto)
- Aceite de oliva
Procedimiento:
- Pica el ajo y el perejil (solo las hojas). Luego, coloca dos cucharadas en el fondo de un frasco y agrega pimentón dulce, ají molido, orégano, pimienta y sal. También, suma el ingrediente secreto: pimentón ahumado.
- Agrega el aceite de oliva hasta tapar los condimentos. También, suma un chorro generoso de aceto balsámico.
- Tapa el frasco y agita bien. Lo ideal es mezclar e integrar todos los ingredientes hasta que la salsa chimichurri tome color. Puedes dejarlo macerar toda la noche.
receta-pizza2
El chimichurri es una salsa perfecta para acompañar la pizza, ya que potencia el sabor de todos sus ingredientes.
¿Cuántas pizzas salen con 1 kilo de harina?
Con un kilogramo de harina salen 6 prepizzas caseras. Sin embargo, se pueden hacer más gruesas y, en ese caso, salen 4 pizzas.
Receta de la pizza casera para 1 kg de harina
La masa de la pizza casera es diferente a la de las prepizzas que se consiguen en el almacén, ya que la levadura le da un aroma, un sabor y, especialmente, una textura diferente.
Te dejamos la lista de ingredientes para preparar la receta con 1 kilogramo de harina. ¿Qué necesitas para la masa?
Ingredientes:
- 1 kg. de harina
- 20 gr. de levadura
- Aceite
- 1 pizca de sal
- Agua tibia
Cómo hacer masa de pizza casera con 1 kg de harina: la receta paso a paso
- Primero, en un bowl grande coloca la harina y añade la levadura disuelta en agua tibia. Después, suma el aceite hasta que leude la levadura y, alrededor, agrega la sal.
- A continuación, amasa del centro hacia los bordes con la mano y continúa en una mesada enharinada hasta obtener una masa de pizza lisa.
- Después, divide la masa en dos partes. Amasa cada bollo y deja descansar. Luego, estira cada porción en una fuente para pizza, previamente untadas con aceite.
- Coloca un poco de salsa en la base de la masa y precocina por unos minutos en el horno antes de agregar el relleno de la pizza casera.
MASA PIZZA CASERA.jpg
La levadura de la masa de pizza casera le proporciona una textura esponjosa, un sabor diferente y un aroma único a las prepizzas.
3 rellenos para pizzas caseras
Las cantidades de los siguientes ingredientes rinden para preparar 1 pizza casera:
Relleno de mozzarella:
- 250 gr. de queso mozzarella
- 1 tomate
- 1 diente de ajo
- 1 pizca de orégano
Relleno 4 quesos:
- 100 gr. de mozzarella
- 70 gr. de queso mantecoso
- 70 gr. de queso parmesano rallado
- 70 gr. de queso roquefort
- 1 chorrito de aceite de oliva
Relleno especial:
- 100 gr. de queso mozzarella
- 100 gr. de jamón cocido
- Chimichurri para pizza
- 1 pizca de orégano
pizza napolitana.jpg
Los rellenos más comunes de la pizza casera son especial, napolitana y cuatro quesos.
Para esta receta de pizza, debes multiplicar los ingredientes del relleno dependiendo de la cantidad de porciones de masa que te salgan con un kilogramo de harina, que pueden ser entre 4 a 6 prepizzas.