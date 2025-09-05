Pizza casera para 1 kg de harina: la receta de la masa con 5 ingredientes, riquísima y muy resultona

En esta oportunidad, te acercamos la receta de la pizza casera con 1 kilogramo de harina, que rinde para 6 pizzas grandes y cuya masa es esponjosa, sabrosa y crujiente. Además, te compartimos la preparación de la salsa casera y los trucos para quitar la acidez, como así también de un chimichurri con un ingrediente secreto.

Los tippings los elegís vos, pero te contamos sobre tres opciones de rellenos que te van a hacer agua la boca. La pizza casera es una de las recetas más preparadas en los hogares argentinos para celebrar cumpleaños, juntadas familiares, picadas o reuniones de amigos. Pero no hace falta tener una ocasión especial para comer esta delicia italiana.