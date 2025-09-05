Cómo hacer pollo al escabeche casero: la receta artesanal de la abuela

Con el pollo como protagonista, un par de verduras acompañando la receta y especias que le dan un toque especial, este escabeche puede llegar a sorprender con su sabor hasta los más exigentes paladares. Realmente nadie puede resistirse a su sabor.

Para poner manos a la obra y elaborar este manjar, se pueden tomar varios ejemplos de recetas que salen espectaculares. Sin embargo, muchos preparan una que comparte el sitio Cookpad, que todos los días les ofrece a sus seguidores recetas de todo tipo para preparar en casa.

receta-pollo-en-escabeche Nada mejor que abrir un frasco de pollo al escabeche y degustar de una receta que es una exquisitez.

Receta de pollo al escabeche

No son muchos ni muy sofisticados los ingredientes que se necesitan para preparar esta receta, que es para chuparse los dedos y todo el mundo la puede elaborar.

Ingredientes

2 pechugas de pollo

2 cebollas

3 zanahorias

1 pimiento morrón

1 taza de vinagre

1/2 taza de aceite

Sal

Pimienta

Laurel

Orégano

Ají molido

Preparación de la receta de pollo al escabeche

El paso a paso comienza comprando dos pechugas de pollo de buena calidad. Cocinar el pollo en una olla o cacerola por media hora. Retirar del fuego esperar que se enfríe y cortar en pequeños trozos. Limpiar la olla o utilizar una nueva para hervir por unos 15 minutos, la zanahoria cortada de diferentes formas junto con el agua y vinagre. Sumar a la cocción la cebolla y el pimiento, para luego seguir cocinando por 10 minutos más. Llegó el turno de incorporar el pollo y cocinar por 20 minutos más. Controlar la cantidad de agua existente. Si es necesario, agregarle un poco. Cuando todos los ingredientes ya están cocidos, incorporar la media taza de aceite. Comenzar a llenar los frascos con la preparación y agregar el aceite hasta que los ingredientes queden cubiertos. Para que los sabores se intensifiquen, dejar reposar uno o dos días antes de su consumo, en la heladera o lugar fresco y seco.

receta-ingredientes-pollo-al-escabeche-cocina Es una idea maravillosa almacenar un par de frascos de pollo al escabeche, hechos con una receta que sale riquísima.

Beneficios de comer pollo

El pollo , una de las carnes más consumidas del mundo, posee muchos beneficios para el cuerpo humano. Entre sus cualidades, se distinguen:

, una de las carnes más consumidas del mundo, posee muchos beneficios para el cuerpo humano. Entre sus cualidades, se distinguen: El pollo es un alimento nutritivo que aporta proteínas de muy buena calidad.

es un alimento nutritivo que aporta proteínas de muy buena calidad. Aporta vitaminas del complejo B (B3, B6 y ácido fólico), esenciales para la salud de las personas.

Brinda minerales como hierro, zinc y fósforo.

Es una carne de fácil digestión.

Óptimo para la salud cardiovascular y para el control de peso.