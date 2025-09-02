Por qué nunca hay que poner la comida caliente en la heladera, según una bromatóloga

Alimentos La comida caliente no debe guardarse en la heladera, hay que esperar a que se enfríe.

De esta manera, la heladera deberá trabajar el doble para poder enfriar tanto los alimentos calientes como los fríos ya presentes, lo que puede llevar a un mayor consumo de energía y menor eficiencia del aparato.

Por otro lado, el cambio brusco de temperatura en los alimentos (es decir, pasar del calor al frío), crea un ambiente propicio para la aparición de bacterias y gérmenes en la comida.

Además, los alimentos calientes liberan vapor y elevan los niveles de humedad en la heladera. Este exceso de humedad puede condensarse en las superficies frías de la heladera, y esto hace que los alimentos cercanos se deterioren más rápidamente, lo que afecta su textura y sabor.

Según la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA), los alimentos que no se mantienen a una temperatura constante corren el riesgo de perder nutrientes esenciales y de volverse más susceptibles a la contaminación. Es por ello que es crucial, luego de cocinar un alimento, esperar a que el mismo se enfríe o esté a temperatura ambiente, antes de colocarlo en la heladera.

Comida caliente

Si no tienes tiempo para esperar a que la comida se enfríe o se entibie sola, puedes colocar el recipiente en un baño María inverso. Solo tienes que sumergirlo en agua fría o con hielo para acelerar el enfriamiento.