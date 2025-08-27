Plan Canje de heladeras: cómo podés renovarla pagando una módica diferencia

La empresa Samsung, dentro de su Plan Canje de electrodomésticos, lanzó un descuento importante, que permite entregar la heladera actual como parte de pago y, por supuesto, abonando la diferencia.

Plan Canje Heladeras 1 ¿Pensás en cambiar tu heladera? Tal vez te sirva un plan canje. Freepik

Plan Canje de heladeras Samsung

Con este programa de la empresa coreana es posible acceder hasta un 10% de ahorro. Además de la posibilidad de pagar en cuotas sin interés, con tarjetas de distintos bancos. En el caso de comprar en un solo pago, el descuento es mayor: hasta el 25%,pero hay que tener en cuenta cuál es el estado del refrigerador entregado.