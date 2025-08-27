Plan Canje de heladeras: cómo podés renovarla pagando una módica diferencia

La empresa Samsung, dentro de su Plan Canje de electrodomésticos, lanzó un descuento importante, que permite entregar la heladera actual como parte de pago y, por supuesto, abonando la diferencia.
Con este programa de la empresa coreana es posible acceder hasta un 10% de ahorro. Además de la posibilidad de pagar en cuotas sin interés, con tarjetas de distintos bancos. En el caso de comprar en un solo pago, el descuento es mayor: hasta el 25%,pero hay que tener en cuenta cuál es el estado del refrigerador entregado.
Cómo canjear la heladera:
Para aprovechar el Plan Canje, la heladera debe funcionar: se debe encender y apagar correctamente. También se exige que tenga el número de serie legible.
Con el fin de acceder a una cotización justa, Samsung actualiza periódicamente los valores. Pero determina tras la inspección del electrodoméstico si el estado del equipo coincide con lo declarado y -recién entonces- habilita el beneficio.
La empresa Samsung permite entregar una heladera usada como parte de pago al comprar una nueva. El importe a descontar se reintegra en el medio de pago utilizado para la compra. El monto varía en función del estado del electrodoméstico entregado.