Plan Canje de heladeras: cómo podés renovarla pagando una módica diferencia

Existe un gran descuento en heladeras nuevas entregando una usada. Así funciona el plan canje de electrodomésticos para renovar el hogar y lograr un ahorro

Muchas cosas pueden funcionar mal en nuestro hogar, pero cuando falla la heladera la familia entra en crisis. No queda otra, hay que cambiarla. Por suerte existe un Plan canje de heladeras para adquirir una nueva, entregando una usada.

La empresa Samsung, dentro de su Plan Canje de electrodomésticos, lanzó un descuento importante, que permite entregar la heladera actual como parte de pago y, por supuesto, abonando la diferencia.

Plan Canje de heladeras Samsung

Con este programa de la empresa coreana es posible acceder hasta un 10% de ahorro. Además de la posibilidad de pagar en cuotas sin interés, con tarjetas de distintos bancos. En el caso de comprar en un solo pago, el descuento es mayor: hasta el 25%,pero hay que tener en cuenta cuál es el estado del refrigerador entregado.

Cómo canjear la heladera:

Para aprovechar el Plan Canje, la heladera debe funcionar: se debe encender y apagar correctamente. También se exige que tenga el número de serie legible.

Con el fin de acceder a una cotización justa, Samsung actualiza periódicamente los valores. Pero determina tras la inspección del electrodoméstico si el estado del equipo coincide con lo declarado y -recién entonces- habilita el beneficio.

La empresa Samsung permite entregar una heladera usada como parte de pago al comprar una nueva. El importe a descontar se reintegra en el medio de pago utilizado para la compra. El monto varía en función del estado del electrodoméstico entregado.

Plan Canje de heladeras: paso a paso

  • Entrar al sitio web de Samsung.
  • Elegir la heladera que se va a comprar.
  • Completar un formulario para evaluar el estado del equipo actual y cotizarlo.
  • Realizar la compra abonando el precio completo.
  • Recibir la nueva heladera.
  • Samsung se pondrá en contacto por WhatsApp para validar el estado del equipo entregado. En tanto, el reintegro se recibirá en el medio de pago utilizado, dentro de los 15 a 20 días hábiles posteriores.
  • Un dato importante es que el contacto para coordinar la entrega de la heladera usada puede demorar hasta 72 horas hábiles.

Plan Canje de heladeras: precios y modelos

  • Heladera Freezer Superior No Frost 362L: $ 1.364.999
  • Heladera Freezer Superior con AI Energy Mode 517L (plateada): $ 1.749.999
  • Heladera Freezer Inferior con AI Energy Mode y SpaceMax 409L: $ 1.899.999
  • Heladera Freezer Inferior con AI Energy Mode y All Around Cooling 459L: $ 2.249.999
  • Heladera BESPOKE RB33A307012 328LTS Clean White: $ 2.314.999
  • Heladera Side By Side SpaceMax 716L: $ 4.319.999

