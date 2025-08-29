Inicio Recetas Receta
¡Una delicia!

Cómo preparar escabeche de berenjena casero: la receta fácil, económica y rápida

No hay nada como degustar esta receta de escabeche de berenjena hecha en casa, para saborear con un pancito a cualquier hora del día

Miguel Guayama
El escabeche de berenjena se realiza con una receta que es muy económica y es súper fácil de elaborar.

Si hay que elegir un escabeche que se lleva todos los premios y es uno de los más populares de la cocina casera, ese es el de berenjena. Lo bueno es que, por ser fácil preparar y económica, esta receta la puede preparar todo el mundo y sale para chuparse los dedos.

A quién no le encanta cortar un pedacito de pan y colocarle por encima un poco de escabeche de berenjena casero para saciar el hambre, que muchas veces no deja ni pensar.

El escabeche de berenjena se hace de una manera muy rápida, especial para degustarla en la previa de un almuerzo o cena, o simplemente como protagonista de una picada.

Se trata de una receta que dura bastante tiempo y es una de las preparaciones que más se realizan con berenjena.

Si hay que elegir una receta que no falla, se hace con simples ingredientes, es económica y requiere pasos muy fáciles en su elaboración, es una de las tantas que comparte el sitio Cookpad, que a diario ofrece cientos de recetas para los amantes de la cocina.

receta-escabeche-de-berenjena-ingredientes
Nada más rico que realizar esta receta y degustar unas rica berenjena en escabeche.

Receta de escabeche de berenjena

Estos son los ingredientes necesarios para poder poner manos a la hora y elaborar un delicioso escabeche de berenjena casero, que rinde para unas cuatro o seis porciones:

  • 4 berenjenas grandes
  • 300 cc. de agua
  • 200 cc. de aceite de girasol
  • 200 cc. de vinagre de alcohol
  • 6 dientes de ajo
  • Perejil
  • Romero fresco
  • Pimentón
  • Ají molido
  • Orégano
  • Sal
receta-berenjena-en-escabeche-ingredientes
Esta receta de escabeche de berenjena no lleva más de 20 o 30 minutos de elaboración.

Paso a paso de la receta de escabeche de berenjena

  1. El primer paso consiste en lavar bien cada berenjena y retirarle la parte de arriba y la de abajo. Pelar y cortar en tiritas anchas, del tamaño de una papa frita.
  2. En una cacerola u olla colocar el agua, aceite, vinagre y llevar al fuego hasta que hierva.
  3. Incorporar los condimentos, ajo y luego las berenjenas. También adicionar el perejil, orégano, romero fresco y tomillo.
  4. Cuando las berenjenas quedaron blanditas luego de unos 10 minutos de cocción aproximadamente, retirarlas del fuego y colocarlas en un frasco limpio junto con el líquido donde fueron hervidas.
  5. Tapar bien y conservar en heladera al menos un día, para que todos los ingredientes terminen de desprender sus propiedades aromáticas y su sabor se intensifique.
receta-escabeche-de-berenjena
Poder sorprender a la familia o amigos con esta receta de escabeche de berenjena, no tiene precio.

