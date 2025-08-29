Cómo preparar escabeche de berenjena casero: la receta fácil, económica y rápida

Se trata de una receta que dura bastante tiempo y es una de las preparaciones que más se realizan con berenjena.

Si hay que elegir una receta que no falla, se hace con simples ingredientes, es económica y requiere pasos muy fáciles en su elaboración, es una de las tantas que comparte el sitio Cookpad, que a diario ofrece cientos de recetas para los amantes de la cocina.

receta-escabeche-de-berenjena-ingredientes Nada más rico que realizar esta receta y degustar unas rica berenjena en escabeche.

Receta de escabeche de berenjena

Estos son los ingredientes necesarios para poder poner manos a la hora y elaborar un delicioso escabeche de berenjena casero, que rinde para unas cuatro o seis porciones:

4 berenjenas grandes

300 cc. de agua

200 cc. de aceite de girasol

200 cc. de vinagre de alcohol

6 dientes de ajo

Perejil

Romero fresco

Pimentón

Ají molido

Orégano

Sal

receta-berenjena-en-escabeche-ingredientes Esta receta de escabeche de berenjena no lleva más de 20 o 30 minutos de elaboración.

Paso a paso de la receta de escabeche de berenjena

El primer paso consiste en lavar bien cada berenjena y retirarle la parte de arriba y la de abajo. Pelar y cortar en tiritas anchas, del tamaño de una papa frita. En una cacerola u olla colocar el agua, aceite, vinagre y llevar al fuego hasta que hierva. Incorporar los condimentos, ajo y luego las berenjenas. También adicionar el perejil, orégano, romero fresco y tomillo. Cuando las berenjenas quedaron blanditas luego de unos 10 minutos de cocción aproximadamente, retirarlas del fuego y colocarlas en un frasco limpio junto con el líquido donde fueron hervidas. Tapar bien y conservar en heladera al menos un día, para que todos los ingredientes terminen de desprender sus propiedades aromáticas y su sabor se intensifique.