Inicio Recetas Receta
¡Qué rico!

Cómo preparar berenjena a la parmesana italiana: la receta casera que te va a encantar

Esta receta que eleva el sabor de la berenjena al máximo, se elabora con simples ingredientes, al horno y queda riquísima

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
La receta de berenjena a la parmesana se hace sin pasos muy fáciles de realizar y simples ingredientes.

La receta de berenjena a la parmesana se hace sin pasos muy fáciles de realizar y simples ingredientes.

Con la berenjena se pueden hacer múltiples preparaciones al horno para disfrutar en familia. Y una idea que no falla es preparar una receta berenjena a la parmesana italiana, una verdadera delicia que todos la que la prueben, lo agradecerán.

Esta receta de berenjena a la parmesana italiana se destaca, además de tener a esta noble verdura como protagonista, por la salsa, el queso gratinado y el toque aceite de oliva, que le da un sabor especial.

Además de ser un plato de ingredientes saludables, esta receta se adapta hasta los paladares más exigentes y se puede saborear tanto en el almuerzo como en la cena.

El sitio directoalpaladar.com comparte esta receta de berenjena, qué es una de las más buscadas, porque es fácil de hacer y el resultado es maravilloso.

receta-berenjena-parmesana
Esta receta de&nbsp;berenjena a la parmesana es un manjar para el paladar.

Esta receta de berenjena a la parmesana es un manjar para el paladar.

Receta de berenjena a la parmesana italiana

Esta receta lleva ingredientes básicos, fáciles de conseguir y lo mejor de todo, es que es la hora con simples pasos. Necesitan estos ingredientes para poner manos a la obra:

Ingredientes

  • 2 berenjenas grandes
  • 200 gramos de salsa de tomate
  • 100 gramos de queso parmesano rallado
  • 300 gramos de queso mozzarella fresco
  • 1 huevo
  • 25 ml de aceite de oliva
  • 10 ml de leche
  • Sal y pimienta
  • Albahaca fresca
  • Sal gruesa
receta-ingredientes-berenjena-parmesana
La berenjena a la parmesana se elabora con una receta que queda espectacular.

La berenjena a la parmesana se elabora con una receta que queda espectacular.

Paso a paso de la receta de berenjena a la parmesana italiana

  • Encender el horno y precalentarlo a 180 grados.
  • Lavar las berenjenas y cortarlas sin pelarlas, en rodajas de un centímetro de espesor. Otra opción es que las rodajas de berenjena sean cortadas a lo largo.
  • Colocarlas en un recipiente y, a modo de lluvia, espolvorear sal gruesa para retirarles lo amargo. Dejar reposar por unos 10 minutos, para luego enjuagarlas con abundante agua y secar con un repasador limpio.
  • En una placa con aceite de oliva, por debajo y encima de las rodajas de berenjena, asarlas en el horno hasta que queden doradas.
  • Colocar en una fuente un piso de salsa de tomate y comenzar a colocar una capa de berenjena con una lluvia de queso parmesano rallado, queso cremoso, un poco de albahaca, hasta llegar a la parte superior de la fuente, repitiendo esta metodología las veces que sea necesario.
  • En un bol mezclar un huevo, leche y queso parmesano, para agregarle en la parte superior de la fuente. Llevar al horno.
  • Cocinar por unos 20 minutos, esperar que el queso se gratine y no se queme del todo. Listo, a disfrutar esta receta riquísima.
receta-berenjena-parmesana-ingredientes
La receta de berenjena a la parmesana es exquisita y le gusta a casi todo el mundo.

La receta de berenjena a la parmesana es exquisita y le gusta a casi todo el mundo.

Temas relacionados:

Te puede interesar