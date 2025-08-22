Cómo preparar berenjena a la parmesana italiana: la receta casera que te va a encantar

Esta receta de berenjena a la parmesana italiana se destaca, además de tener a esta noble verdura como protagonista, por la salsa, el queso gratinado y el toque aceite de oliva, que le da un sabor especial.

Además de ser un plato de ingredientes saludables, esta receta se adapta hasta los paladares más exigentes y se puede saborear tanto en el almuerzo como en la cena.