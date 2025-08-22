Cómo preparar berenjena a la parmesana italiana: la receta casera que te va a encantar

Con la berenjena se pueden hacer múltiples preparaciones al horno para disfrutar en familia. Y una idea que no falla es preparar una receta berenjena a la parmesana italiana, una verdadera delicia que todos la que la prueben, lo agradecerán.
Esta receta de berenjena a la parmesana italiana se destaca, además de tener a esta noble verdura como protagonista, por la salsa, el queso gratinado y el toque aceite de oliva, que le da un sabor especial.
Además de ser un plato de ingredientes saludables, esta receta se adapta hasta los paladares más exigentes y se puede saborear tanto en el almuerzo como en la cena.
El sitio directoalpaladar.com comparte esta receta de berenjena, qué es una de las más buscadas, porque es fácil de hacer y el resultado es maravilloso.
Esta receta lleva ingredientes básicos, fáciles de conseguir y lo mejor de todo, es que es la hora con simples pasos. Necesitan estos ingredientes para poner manos a la obra:
Ingredientes