¡Qué rico!

Cómo preparar queso fresco casero: la receta con muy pocos ingredientes y más fácil de lo pensado

Todo el mundo puede preparar un rico queso fresco casero, a partir de una receta más simple de lo que se cree e ingredientes básicos

Miguel Guayama
Por Miguel Guayama [email protected]
El queso fresco se puede elaborar a partir de una receta que lleva pasos muy fáciles e ingredientes fáciles de conseguir.

No hay nada más rico y satisfactorio que elaborar un queso fresco en casa con una receta demasiada sencilla y poder disfrutarlo en cualquier comida o momento del día. Se trata de una experiencia deliciosa, muy suave y cremosa para el paladar.

Lo bueno de esta receta de queso casero fresco es que se hace con ingredientes que uno puede llegar a tener en la casa, de uso cotidiano, y mucho mejor es que no es necesario contar con equipamientos especiales para su elaboración.

Quien comparte una excelente receta de queso casero fresco, es el sitio Las recetas especiales de mi abuela, que propone un paso a paso muy fácil de hacer y menos rebuscado de lo que uno piensa.

receta-ingredientes-queso
Esta receta de queso utiliza el limón como ingrediente ácido para que se forme la cuajada y el suero.

Receta de queso fresco casero

Para poner manos a la obra y elaborar este delicioso queso, se necesitan estos ingredientes para poder realizar esta receta:

  • 2 litros de leche entera
  • 80 ml de jugo de limón (es opcional utilizar vinagre blanco, la misma cantidad.
  • 1 cucharadita de sal
receta-queso-ingredientes
Para que la receta del queso quede linda a la vista, hay que extraerle el máximo líquido posible a la cuajada y luego darle forma con un recipiente.

Paso a paso de la receta de queso fresco casero

  1. Lo primero que se hace es calentar la leche entera en un recipiente, a fuego medio. Hay que calentarla hasta unos 80° aproximadamente y no dejarla hervir. Revolver de vez en cuando y apagar el fuego cuando empieza a soltar vapor y formar burbujas muy suaves en los bordes.
  2. Incorporar el jugo de limón o vinagre muy despacio y revolviendo lentamente. La leche se cortará y se formará una cuajada y suero.
  3. Dejar reposar por unos 10 minutos con el recipiente tapado.
  4. En una olla colocar un colador y encima de este, un lienzo de tela. Verter el preparado para separar la cuajada del suero. Incorporarle la sal a la cuajada y mezclar.
  5. Prensar con la mano la tela y extraerle el máximo de líquido posible.
  6. Colocar la tela con la cuajada en un molde o recipiente redondo para que el queso tome forma.
  7. Refrigerar al menos por una hora antes de servir. Este queso puede durar entre una o dos semanas, siempre y cuando esté bien refrigerado.
receta-queso
El queso queda delicioso con esta receta. Foto: gentileza Las recetas especiales de mi abuela.

