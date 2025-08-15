Inicio Sociedad milanesas
La fórmula poco conocida para rebozar milanesas sin pan rallado ni harina: saludable y mas crujiente

Las milanesas son un plato que se consume en todo el país y que puede prepararse con una opción más saludable, sin gastar demasiada plata

Martina Baiardi
Por Martina Baiardi [email protected]
La milanesa es, por lejos, la comida preferida de gran parte de la población argentina. Es una comida humilde, la podés combinar con lo que sea, con fideos, si hay poca plata, con ensalada, con papas fritas, con puré. Sin embargo, su preparación lleva fórmulas, y uno de ellos tiene que ver con el apanado.

Las milanesas no puede faltar en nuestra mesa. Son sabrosas, fáciles de preparar y muy versátiles, más bien son un clásico de la cocina. Aunque cuando las hacemos caseras no siempre la harina y el pan rallado son la mejor opción para rebozarlas.

Por eso, cada vez más personas están adoptando alternativas que no solo mejoran el sabor y la textura, sino que también hacen la receta más saludable cuando se consumen varias veces a la semana o apta para personas con intolerancias.

El rebozado tradicional aporta crocancia, pero también aumenta el contenido calórico y de carbohidratos. Además, muchas personas buscan opciones sin gluten o con ingredientes más nutritivos. Por eso, probar fórmulas diferentes no significa renunciar al sabor, al contrario, puede darle a la milanesa un toque original y una textura más ligera o más crujiente, según el método elegido.

milanesa (2)
El origen de la milanesa como bien lo indica su nombre, proviene de Milán, Italia. Y se inspiró en las cotoletta alla milanese hace tres siglos.

La fórmula perfecta para un rebozado de milanesas diferente

Una alternativa es usar copos de maíz triturados o avena procesada en lugar de pan rallado, y saltear la harina directamente de la preparación. Este método logra una cobertura dorada y súper crocante, con menos absorción de aceite.

Otras opciones para rebozar sin pan ni harina son las semillas de sésamo y lino, ya que aportan un sabor tostado y ácidos grasos saludables. La quinoa inflada también le da un rebozado crujiente y con un toque gourmet. Por último, la harina de garbanzo, ideal para celíacos, tiene un alto contenido proteico.

Aunque en sentido de crocancia, absorción y salud, la avena es la opción ideal. Para hacerlo deberás:

milanesa (1)
La avena es una fuente rica en proteínas y una opción económica para reemplazar el pan rallado de tus milanesas

  1. Condimentar la carne o el pollo que usarás en la milanesa con sal, pimienta y especias al gusto.
  2. Pasar cada pieza por huevo batido con un chorrito de leche o agua.
  3. Cubrir con copos de maíz triturados o avena molida, presionando bien para que se adhiera.
  4. Cocinar en sartén con poco aceite o en horno para una versión más liviana.

Por qué esta fórmula hará que tus milanesas sean saludables

  • Mayor crocancia sin exceso de grasa.
  • Aportan fibra, vitaminas y minerales.
  • Aptas para personas con dieta sin gluten (dependiendo del ingrediente elegido).
  • Permiten variar sabores y texturas en cada preparación.

